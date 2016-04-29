Halil İbrahim'den Avrupa Ligi iddiası...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un futbolcusu Halil İbrahim Sönmez, takım bütünlüğü, arkadaşlık ve oyun temposu açısından UEFA Avrupa Ligi'ni kaldırabilecek düzeyde olduklarını söyledi.



Gelecek sezon Torku Konyaspor'un Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek olmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan 25 yaşındaki futbolcu, ligin başında şu anda yer aldıkları konumu hedeflemediklerini ifade etti.



Ligde dönem dönem sıkıntı yaşadıklarını ancak kısa sürede toparlandıklarını belirten sağ kanat ve forvette oynayabilen Halil İbrahim Sönmez, ikinci yarının başından itibaren çok iyi bir grafik sergilediklerini ve üçüncü sıraya geldiklerini dile getirdi.



Halil İbrahim Sönmez, artık Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin gerçekleştiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan gruplardan başlama hedefimiz var. İnşallah bu isteğimiz de gerçekleşir. Takım bütünlüğü, arkadaşlığımız ve oyun tempomuz UEFA Avrupa Ligi'ni kaldırabilecek düzeyde. Bizim için farklı tecrübe olacak. Türk futbolu için de Anadolu'dan bir takımın Avrupa'ya gidip Türkiye'yi temsil etmesi, taraflı tarafsız herkes için güzel bir duygu olacak. Oraya gidip, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum."

"Aykut hocayla çalışmak bir ayrıcalık"

Daha önce Süper Lig seviyesinde hiçbir hocayla çalışmadığını anımsatan Halil İbrahim Sönmez, şu ifadeleri kullandı: "Süper Lig'de ilk defa Aykut hocayla çalıştım. Aykut hoca, dışarıdan herkese diktatör bir yapıda görünebilir ama öyle biri değil. Dışarıda herkes diyor ya 'Aykut Kocaman neden hiç gülmüyor?' diye, aslında öyle bir şey yok. Gayet güler yüzlü, neşeli ve keyifli biri. Kişilik olarak da harika. Her genç futbolcu için Aykut hocayla çalışmak bir ayrıcalık. Ben de bu ayrıcalığa sahip olduğum için çok mutluyum."

"Çok karakterli bir oyuncu grubu var"

Halil İbrahim Sönmez, takımda herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Güzel bir ortamımız var ve takım içindeki arkadaşlık üst seviyede. Sezon başında buraya, Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden pilot takım Konya Anadolu Selçukspor'dan geldim. Arkadaş grubu sayesinde uyum sürecinde zorlanmadım ancak iki alt ligden gelmiş biri olarak, ilk 4-5 ay geçiş sürecim oldu. Daha önce kupada ve geçen hafta da Çaykur Rizespor karşısında gol attım. İnşallah daha iyi olmaya çalışacağım."