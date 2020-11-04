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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Halil Umut Meler, Arsenal-Molde maçını yönetecek
04.11.2020 - 13:52 | | DHA

Halil Umut Meler, Arsenal-Molde maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Arsenal ile Norveç'in Molde takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu karşılaşmasında düdük çalacak.

Halil Umut Meler, Arsenal-Molde maçını yönetecek
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Emirates Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak maçta, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Martin Margaritov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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Halil Umut Meler, Arsenal-Molde maçını yönetecek

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