Halil'in ekibi en iyi çıkış yapan takım!

Borussia Dortmund ve Stuttgart lige kötü başlangıç yapan takımlar olurken, Halil Altıntop'un forma giydiği Augsburg ile Paderborn en iyi çıkış yapan ekipler oldu.

Ligde gol krallığı yarışında Eintracht Frankfurt'tan Alexander Meier 13 golle ilk devreyi birinci sırada tamamladı. Meier'i 10 golle Bayern Münih'ten Arjen Robben ve 9 golle Schalke 04'ten Choupo-Moting, 8'er golle Bayer Leverkusen'den Karim Bellarabi ile Mainz 05'ten Shinji Okazaki takip etti.

Lig tarihinin en hızlı golü

Ligin ilk haftasında Bundesliga tarihinin en hızlı golü kaydedildi. Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund kaşılaşmasında, Leverkusenli futbolcu Karim Bellarabi henüz 9. saniyede kaydettiği golle Bundesliga'nın en hızlı golünü atarak tarihe geçti. Bundesliga tarihinde şimdiye kadar atılan en hızlı goller 11. saniyede Giovane Elber, Ulf Kirsten ve Paul Freier'den gelmişti.

Yılın en ilginç kendi kalesine atılan golüne ise Borussia Mönchengladbach'tan Christoph Kramer imza attı. Kramer, Bundesliga'nın 11. haftasında oynanan Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçının 58. dakikasında 45 metreden kendi kalesine attığı gol ile unutulmazlar arasına girdi.

Ligin 4. haftasındaki Hannover 96-Paderborn karşılaşmasında, Paderborn'dan Moritz Stoppelkamp, 82 metreden kaydettiği golle Bundesliga rekorları arasında yerini aldı.

Bayern Münih 52 Bundesliga sezonunun 20'sinde ilk devreyi lider tamamlayarak bir rekora daha imza attı. Bayern Münih ayrıca, sezonun ilk devresinde mağlubiyet görmedi.

İlk devrenin en gollü maçı, 11. haftada Eintracht Frankfurt ile Stuttgart arasında oynandı. Bu karşılaşmada Stuttgart deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 5-4 yendi.

Bayer Leverkusen ile Hamburg arasındaki 10. hafta maçında faul rekor kırıldı. Karşılaşmada toplam 50 faul yapılırken, hakem 9 sarı kart çıkardı.

Bu sezon ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Borussia Dortmund'un taraftarları, yine en sadık taraftar olarak göze çarptı. Bundesliga'da 26 yıl sonra en kötü sezonunu yaşayan Borussia Dortmund, 17. hafta sonunda 17. sırada yer almasına rağmen stadı dolduran taraftarlarından destek görmeye devam etti.

Borussia Dortmund'un başarılı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 434 günlük aradan sonra sahalara döndü. Sakatlığı nedeniyle 15 Ağustos 2013 tarihinden bu yana sahalardan uzak kalan Türk asıllı Alman futbolcu, takımının ligde Köln ile karşılaştığı maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Borussia Dortmund'dan Marco Reus ise üst üste sakatlıklar yaşadı. Reus, sakatlığı nedeniyle 2014'te 149 gün sahalardan uzak kaldı. Genç futbolcu ayrıca, sürücü belgesiz araç kullanmaktan verilen 540 bin avroluk para cezasıyla kamuoyunda en fazla konuşulan isimler arasında yer aldı.

Wolfsburg ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlayarak kulüp tarihinin en başarılı ilk yarı sezonunu yaşadı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola, Bundesliga'da şu ana kadar çıktığı 51 resmi maçta aldığı 43 galibiyet, 2 mağlubiyetle en başarılı teknik adamlar arasında yer aldı.

Stuttgart takımının başında sezona başlayan teknik direktör Armin Veh ise 146 gün sonra kötü gidişe son veremediğini belirterek istifa etti.

-İlk yarıda 432 gol izlendi

Bundesliga'nın ilk yarısında toplam 432 gol atıldı. Maç başına gol ortalaması 2,82 olarak gerçekleşti.

Bayer Leverkusen'de oynayan Almanya doğumlu Türk futbolcu Levin Öztunalı, ilk yarının son karşılaşmasının ardından 30 Haziran 2016'ya kadar Werder Bremen'e kiralandı. Hamburg altyapısından yetiştikten sonra geçen yıl Bayer Leverkusen'e transfer olan genç futbolcu, bu sezon ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlandığı takımıyla 11 maça çıktı ve 1 gol attı. Alman eski futbolcu Uwe Seeler'in Türk torunu Levin Öztunalı, 2014 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Almanya Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.

Bundesliga'da ilk devre maçları sonunda oluşan puan cetveli:

1 Bayern Münih

17 14 3 0 41 4 37 45 2 Wolfsburg

17 10 4 3 33 17 16 34 3 Bayer Leverkusen

17 7 7 3 28 20 8

28 4 Borussia Mönchengladbach 17 7 6 4 25 16 9

27 5 Schalke 04

17 8 3 6 28 21 7

27 6 Augsburg

17 9 0 8 22 21 1

27 7 Hoffenheim

17 7 5 5 29 25 4

26 8 Hannover 96

17 7 3 7 21 26 -5 24 9 Eintracht Frankfurt

17 6 5 6 34 34 0

23 10 Paderborn

17 4 7 6 21 26 -5 19 11 Köln

17 5 4 8 17 23 -6 19 12 Mainz 05

17 3 9 5 19 23 -4 18 13 Hertha Berlin

17 5 3 9 24 35 -11 18 14 Hamburger

17 4 5 8 9 19 -10 17 15 Stuttgart

17 4 5 8 20 32 -12 17 16 Werder Bremen

17 4 5 8 26 39 -13 17 17 Borussia Dortmund

17 4 3 10 18 26 -8 15 18 Freiburg

17 2 9 6 17 25 -8 15

-18. hafta programı

30 Ocak 2015: Wolfsburg-Bayern Münih

31 Ocak 2015: Schalke 04-Hannover 96, Mainz 05-Paderborn, Freiburg-Eintracht Frankfurt, Stuttgart-Borussia Mönchengladbach, Hamburg-Köln, Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

01 Şubat 2015: Werder Bremen-Hertha Berlin, Augsburg-Hoffenheim