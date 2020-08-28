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28.08.2020 - 07:46 |

Halis Karataş kendine ceza verdi!

Yarıştığı ata yumruk atmasıyla gündeme oturan ünlü jokey Halis Karataş, eylül ayında pistlere çıkmayacağını açıklarken Gazi Koşusu’nda ilk beşe girmesi halinde kazanacağı ödülü de hayvanları koruma derneklerine bağışlayacağını ifade etti.

Halis Karataş kendine ceza verdi!
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İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda önceki gün gerçekleşen at yarışlarında jokey Halis Karataş bindiği ‘Arts Man’ isimli atın kafasına yarış başlamadan önce şiddetli bir yumruk atması bir anda gündeme oturdu. Ünlü yarışçı herkesten yaptığı hareket için özür dilerken bununla da yetinmedi.

Sosyal medya hasabından paylaştığı mesajda Karataş, “Bana verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül’den itibaren 1 ay boyunca at binmeme kararı aldım. Bu süre zarfında kendimle yüzleşip, beni böyle bir hatayı yapmaya sevk eden şeyin ne olduğunu bulmayı umuyorum. Ancak bir daha ne olursa olsun böyle bir hata yapmayacağıma emin olduktan sonra tekrar at binmeyi değerlendireceğim” diye yazdı.

Karataş bununla da yetinmedi ve “Can acısıyla da olsa bir ata kötü muamele edenin ben olmam karşısında son derece üzgünüm ki 33 senelik kariyerim boyunca atlara ne kadar kollayıcı ve üzmeden bindiğimin herkes tarafından bilindiğine de eminim. Bu nedenle pazar günü yapılacak Gazi Koşusu’nda at binip binmemeyi bile sorguladım. Ancak yakın çevrem tarafından yarışacağım atın jokeysiz kalmasının haksızlık olacağına ikna edildim. Bu konudaki samimiyetimi göstermek için de eğer dereceye girersem kazanacağım montu (ilk beşe giren jokeye verilen ödül) Hayvanları Koruma Derneklerine bağışlayacağım” ifadelerini kullandı.

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