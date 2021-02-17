17.02.2021 - 15:59 | | AA
Halkbank: 3 - Arkas Spor: 0
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasında Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasında Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Halkbank: 3 - Arkas Spor: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Tolgacan Dinçer
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh)
Arkas Spor: Matic, Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Osman Çağatay Durmaz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülkezoğlu (Bravo, Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Mustafa Koç, Winkelmuller )
Setler: 25-21, 25-20, 25-20
78 dakika (26, 26, 26)