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17.02.2021 - 15:59 | | AA

Halkbank: 3 - Arkas Spor: 0

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasında Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.

Halkbank: 3 - Arkas Spor: 0
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasında Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Halkbank: 3 - Arkas Spor: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh)

Arkas Spor: Matic, Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Osman Çağatay Durmaz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülkezoğlu (Bravo, Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Mustafa Koç, Winkelmuller )

Setler: 25-21, 25-20, 25-20

78 dakika (26, 26, 26)

Halkbank: 3 - Arkas Spor: 0

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