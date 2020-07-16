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16.07.2020 - 11:07 | | ANKARA (AA)

Halkbank, Fatih Eren'i transfer etti

Halkbank Erkek Voleybol TakÄ±mÄ±, orta oyuncu Fatih Eren UÄŸur'u kadrosuna kattÄ±.Â

Halkbank, Fatih Eren'i transfer etti
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KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son sezonda Spor Toto formasÄ± giyen 1990 doÄŸumlu oyuncu ile sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Fatih Eren, Halkbank formasÄ±nÄ± giyeceÄŸi iÃ§in heyecan duyduÄŸunu belirterek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

Halkbank, Fatih Ereni transfer etti

"TÃ¼rkiye'nin en kariyerli, en baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mÄ±nÄ±n parÃ§asÄ± olduÄŸum iÃ§in Ã§ok mutlu ve heyecanlÄ± hissediyorum, Ã§ok kaliteli bir kadromuz ve teknik heyetimiz var. TakÄ±mÄ±n hedefine ulaÅŸmasÄ± iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak beni mutlu ediyor, heyecanlandÄ±rÄ±yor. Bu heyecanla beraber, takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m, teknik ekibimiz ve tÃ¼m voleybol camiasÄ± iÃ§in sakatlÄ±ksÄ±z, virÃ¼sÃ¼n bittiÄŸi saÄŸlÄ±klÄ± bir sezon temenni ediyorum."

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