Halkbank, Fatih Eren'i transfer etti

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son sezonda Spor Toto formasÄ± giyen 1990 doÄŸumlu oyuncu ile sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Fatih Eren, Halkbank formasÄ±nÄ± giyeceÄŸi iÃ§in heyecan duyduÄŸunu belirterek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"TÃ¼rkiye'nin en kariyerli, en baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mÄ±nÄ±n parÃ§asÄ± olduÄŸum iÃ§in Ã§ok mutlu ve heyecanlÄ± hissediyorum, Ã§ok kaliteli bir kadromuz ve teknik heyetimiz var. TakÄ±mÄ±n hedefine ulaÅŸmasÄ± iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak beni mutlu ediyor, heyecanlandÄ±rÄ±yor. Bu heyecanla beraber, takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m, teknik ekibimiz ve tÃ¼m voleybol camiasÄ± iÃ§in sakatlÄ±ksÄ±z, virÃ¼sÃ¼n bittiÄŸi saÄŸlÄ±klÄ± bir sezon temenni ediyorum."

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