04.07.2018 - 11:14 |
Halldorsson, Karabağ'a transfer oldu!
2018 Dünya Kupası'nda Messi'nin penaltısını kurtarmasıyla gündeme gelen kaleci Halldorsson sürpriz seçim yaptı ve Azeri ekibi Karabağ'a transfer oldu.
Azerbaycan temsilcisi Karabağ sürpriz bir transfere imza attı.
Son 2 sezonun şampiyonu Karabağ, Randers'ın 34 yaşında İzlandalı kalecisi Hannes Halldorsson’u transfer etti.
Karabağ temsilcisi transferi resmi hesabından duyurdu. Halldorsson, Arjantin maçında Messi'nin penaltısını kurtarmasıyla otoritelerden tam not almıştı.