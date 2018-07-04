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04.07.2018 - 11:14 |

Halldorsson, Karabağ'a transfer oldu!

2018 Dünya Kupası'nda Messi'nin penaltısını kurtarmasıyla gündeme gelen kaleci Halldorsson sürpriz seçim yaptı ve Azeri ekibi Karabağ'a transfer oldu.

Halldorsson, Karabağ'a transfer oldu!
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Azerbaycan temsilcisi Karabağ sürpriz bir transfere imza attı.

Son 2 sezonun şampiyonu Karabağ, Randers'ın 34 yaşında İzlandalı kalecisi Hannes Halldorsson’u transfer etti.

Karabağ temsilcisi transferi resmi hesabından duyurdu. Halldorsson, Arjantin maçında Messi'nin penaltısını kurtarmasıyla otoritelerden tam not almıştı.

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