MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Hallgrimsson: 'Hataya yer yok'
05.10.2017 - 14:50 | | AA

Hallgrimsson: 'Hataya yer yok'

İzlanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü HeimirHallgrimsson, Türkiye ile birlikte yer aldıkları grubun son ana kadar her türlü gelişmeye açık olduğunu söyledi.

Hallgrimsson: 'Hataya yer yok'
ABONE OL

Hallgrimsson, Türkiye ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçını yapacakları Yeni Eskişehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Grubumuz son ana kadar her türlü gelişmeye açık. En ufak bir hataya yer yok. İyi organize olmalıyız." dedi.

İyi performans ortaya koymaları gerektiğini vurgulayan İzlandalı teknik adam, şunları kaydetti:

"Hata payımızı düşük tutup başarılı olabiliriz. Her zaman 3 puan hedefiyle sahaya çıktık. Yarın da Türkiye karşısında bu düşünceyle sahada olacağız. Türkiye, Hırvatistan maçındaki taktik ve oyuncu dizilişiyle sahada olacaktır diye düşünüyorum. Güçlü ve zor bir takım karşısında mücadele edeceğimizin bilincindeyiz."

Takım kaptanı Aron Einar Gunnarsson da Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın iyi ve organize bir ekip olduğunu belirterek, "Başarılı olmak için sahaya çıkacaklar. Bizim de her durum karşısında A ve B planlarımız var. 3 puan almak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

İzlanda taktik çalıştı

İzlanda Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçının hazırlıklarını tamamladı.
Yeni Eskişehir Stadı'nda teknik direktör Heimir Hallgrimsson yönetimindeki idmanın ilk 30 dakikası basına açık tutuldu.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, taktik çalışmayla sona erdiği öğrenildi.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber