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28.03.2020 - 20:28 | | Skorer

Haluk Levent'ten Mehmet Topal açıklaması! 300 aileye yardım...

Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal, 'Dayanışma günleri' kapsamında yardım kampanyasına katıldı. Milli futbolcunun desteğini sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu.

Haluk Levent'ten Mehmet Topal açıklaması! 300 aileye yardım...

Spor dünyasında futbolcular, son dönemde yardım kampanyalarına katılırken son olarak Mehmet Topal bu halkaya eklendi.

Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından  'Dayanışma günleri' kapsamında milli futbolcunun ailelere yardım yapacağını duyurdu. Levent paylaşımında "Sevgili Mehmet Topal aradı. “Dayanışma günleri” kapsamında 300 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Mehmet Topal! Hep Ahbapların yanında oldun bugüne kadar!" ifadelerini kullandı.

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Haluk Leventten Mehmet Topal açıklaması 300 aileye yardım...

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