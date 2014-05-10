10.05.2014 - 18:21 |
Hamburg ateşle oynuyor!
Bundesliga'nın 34.haftasında Hamburg, deplasmanda Mainz'e 3-2 mağlup oldu.
Bundesliga'nın 34.haftasında kümede kalma mücadelesi veren Hamburg, Mainz'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Hakan Çalhanoğlu ve Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Hamburg, bu mağlubiyetin ardından 27 puanla 16.sırada kaldı ve ligde kalmak için Bundesliga 2.Ligi'nde 3.olan takımla play - out oynayacak.
Ev sahibi Mainz ise bu galibiyetkle 53 puanla 7.sırada yer aldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.