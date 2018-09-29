Hamburg’da olağanüstü hal!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Almanya’da yarın oynanacak Hamburg derbisi öncesinde kentte hareketli saatler yaşanıyor. Aynı kentin iki takımı olan Hamburg ile St. Pauli yarın Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Taraftarı köprüden sarkıttılar

Almanya ikinci lig mücadelesi öncesi iki takımın taraftarları, birbirlerine mesajlar göndermeye başladı. Hamburg taraftarları, ezeli rakiplerinin renklerine boyadıkları bir insan maketini, şehirdeki köprülerden birinden sarkıttılar.

30 taraftar rakibe saldırdı

30 St. Pauli taraftarı, geçtiğimiz günlerde Hamburg taraftarlarına saldırdı. Ev sahibi ekibin taraftarlarının maç için koreografi hazırlıkları yaptıkları, saldırının bu taraftarlara yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Futbolcudan rakibe küfürlü paylaşım

Taratfarlar arasındaki gerginliğe futbolcular da dahil oldu. Hamburg forması giyen Jann-Fiete Arp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuk ekibi kızdırdı. 18 yaşındaki oyuncu, rakip takıma yönelik instagram hesabından küfürlü bir söylemde bulundu.

17 holigana derbi yasağı

Hamburg’un geçen sezonun son maçında Borussia Mönchengladbach’a karşı oynadığı ve ligden düştüğü karşılaşmada sahayı yangın yerine çeviren holiganlar polis tarafından tespit edildi. Güvenlik kameraları üzerinden yapılan incelemenin ardından sahaya yabancı madde atan 17 taraftarın, St. Pauli maçına sokulmayacakları bildirildi.

Hamburg emniyeti gelişmelerin ardından teyakkuza geçerek bir dizi önlem aldı:

Helikopterler, TOMA’lar ve köpekler…

-Atlı ve köpekli polisler pazar günü hem stad çevresi hem de kentte görev yapacak.

-Bu polislere destek olarak polis helikopteri uçurulacak, çevik kuvvet ekipleriyle birlikte TOMA’lar görev yapacak.

-Olaylara karışacak taraftarları tespit etmeye yönelik gelişmiş kamera sistemlerinden faydalanılacak.

-Emniyet müdürlüğü cumartesi gününden itibaren www.polizei.hamburg adresi üzerinden, gelişmelerle ilgili sürekli güncelleme yaparak bilgi geçecek.

-Maç öncesi koreografi çalışmalarının yapıldığı stadyumda polisler keşif, arama-tarama faaliyeti yapacak, yeni saldırılara karşı önleyici tedbir alacak. Köpeklerle patlayıcı araması yapılacak.

-Her iki takım taraftarlarının destekçisi kardeş kulüp taraftarlarının kente gelmesi bekleniyor. Bunlara yönelik tedbirler ele alınacak.