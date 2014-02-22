Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Hamburg - Dortmund: 3-0
22.02.2014 - 18:28 |

Hamburg - Dortmund: 3-0

Almanya Bundesliga'da 21. hafta maçında Hamburg sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund'u 3-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı.

Hamburg - Dortmund: 3-0
ABONE OL

SKORER

Hamburg Arena'da oynanan karşılaşmada Hamburg'a farklı galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Petr Jiracek, 58. dakikada Pierre Michel Lasogga ve 90. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hamburg tam 8 hafta sonra galibiyet almayı başardı.

Bu sonucun ardından Hamburg puanını 19 yaparken, Drotmund 42 puanda kaldı.

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber