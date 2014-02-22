22.02.2014 - 18:28 |
Hamburg - Dortmund: 3-0
Almanya Bundesliga'da 21. hafta maçında Hamburg sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund'u 3-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı.
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Hamburg Arena'da oynanan karşılaşmada Hamburg'a farklı galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Petr Jiracek, 58. dakikada Pierre Michel Lasogga ve 90. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hamburg tam 8 hafta sonra galibiyet almayı başardı.
Bu sonucun ardından Hamburg puanını 19 yaparken, Drotmund 42 puanda kaldı.