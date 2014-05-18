Hamburg düşmekten kurtuldu!

Evinde oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalan Hamburg, deplasmanda oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı ve Bundesliga'dan düşmekten kurtuldu.

Almanya Bundesliga 2.Ligi 3.sü G.Fürth'ün golünü 59.dakikada Fürstner, Hamburg'un golünü ise 14.dakikada Lasogga kaydetti.

Hamburg'da Türk oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Tolgay Arslan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Tolgay 64 dakika sahada kalırken, bu sezon golleri ve asistleri ile dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.