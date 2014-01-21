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21.01.2014 - 13:12 | | AA

Hamburg'dan Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklif!

Hamburg'dan oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'na yeni bir teklif...

Hamburg'dan Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklif!
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Hamburg, oyuncusu, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na yeni bir teklifte bulundu.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, Hamburg Sportif Direktörü Oliver Kreuzer'in, milli futbolcuya yeni bir sözleşme önererek, 2016 yılına kadarki sözleşmesini 2018'e kadar uzatması talebinde bulundu. Buna göre Hakan Çalhanoğlu, "evet" demesi durumunda yıllık kazancını ikiye katlayarak bir sezon için 1 milyon avro kazanacak. Primlerle birlikte bu rakamın 1,4 milyon avro ila 1,5 milyon avro arasında değişebileceği belirtildi.

Milli futbolcunun menajeri Bektaş Demirtaş'ın, şu an için takım değiştirmeyi düşünmediklerini açıklamasına rağmen, İstanbul kulüplerinin ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Arsenal, Liverpool ve Chelsea takımları gözlemcilerinin uzun zamandır Hakan Çalhanoğlu'nu takibe aldıkları ifade edildi.

Menajer Demirtaş, "Hamburg bizim öncelikli muhatabımız. Bunun için bir baskı olmamalıdır. Rakamlar konuşulur, değişebilir. İyi yoldayız" diye konuştu.

Aynı görüşleri savunan Hamburg Sportif Direktörü Oliver Kreuzer ise kulüp üyelerinin yer aldığı toplantıda, gelecek haftalarda bir sonuç alacaklarına inandığını belirterek, "Küçük pürüzler söz konusu. Birkaç şeyde örtüşmüyoruz" dedi.

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