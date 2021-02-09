Hamilton yuvada kaldı

Formula 1’de yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton’ın Mercedes ile yeni sezonda devam edip etmeyeceği soruları yanıt buldu. Büyük Britanyalı sürücü takımı ile sözleşme yeniledi.



2020 yılında kariyerinde 7. kez mutlu sona ulaşarak başarılarına yenilerini ekleyen Lewis Hamilton’ın kontratı yıl sonunda sona ermiş ve tarafların yola devam edip etmeyeceği konusunda pek çok haberler çıkmıştı. Ancak dün yaşanan gelişmeyle yayımlanan olumsuz haberler de cevap buldu.



Aylardır Büyük Britanyalı sürücü ve Mercedes arasındaki görüşmeler devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni kontrat konusunda anlaşmaya yakın olduklarını ifade etmişti. Bu yaşanan gelişmenin ardından dün de Hamilton’ın yeni sezon için Mercedes’le yeni sözleşme imzaladığı resmen açıklandı.



Konu hakkında kısa bir açıklama yapan yıldız pilot, “Mercedes’le dokuzuncu sezonuma girmekten heyecan duyuyorum. Takımla birlikte inanılmaz şeyler başardık ve başarımızı sürekli olarak hem pistte hem de pist dışında geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.