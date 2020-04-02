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02.04.2020 - 15:31 | | Temel ELCİVAN / DUİSBURG (DHA) -

Hamit Altıntop'tan dayanışma mesajı

Eski milli futbolcu ve TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, sosyal medya hesabından birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Hamit Altıntop'tan dayanışma mesajı

Eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, COVID-19 salgını nedeniyle gelinen süreçle ilgili olarak, sosyal medya hesabından birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sosyal medya hesaplarından, "Bir olmak, birlikte olmak, güçlü olmaktır" başlıklı bir kitap sayfasından alıntı yapan Hamit Altıntop, aynı sayfada yer alan Al-i İmran Suresi, 103'üncü Ayet'ten birlik ve beraberlik tefsirini takipçileriyle paylaştı.

Hamit Altıntoptan dayanışma mesajı

 

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