Hamza Barry için son karar Sergen Yalçın'da

SERDAR SARIDAĞ

Transferde önceliği kale ve orta sahaya veren siyah - beyazlı yönetim, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Hajduk Split forması giyen Hamza ile prensip anlaşmasına çok yakın.

Teknik heyetten olumlu rapor gelinmesi halinde Beşiktaş Yönetimi transferi bitirmek için düğmeye basacak.

Gambiyalı oyuncunun da, siyah - beyazlı kulübe gelmek istediği ve yönetimin teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi.