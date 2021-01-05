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05.01.2021 - 19:27 |

Hamza HamzaoÄŸlu: "Beraberlik de bizim için kötü deÄŸil"

Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Hamza HamzaoÄŸlu, "SahamÄ±zda kazanmak isterdik fakat bana gÃ¶re iki kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§tan sonra bugÃ¼n alÄ±nan beraberlik de bizim iÃ§in kÃ¶tÃ¼ deÄŸil." dedi.Â

Hamza HamzaoÄŸlu: "Beraberlik de bizim için kötü deÄŸil"
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SÃ¼per Lig'in 17. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Hamza HamzaoÄŸlu, "SahamÄ±zda kazanmak isterdik fakat bana gÃ¶re iki kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§tan sonra bugÃ¼n alÄ±nan beraberlik de bizim iÃ§in kÃ¶tÃ¼ deÄŸil." dedi.Â 

HamzaoÄŸlu, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bugÃ¼n son haftalarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸta olan takÄ±mÄ± Demir Grup Sivasspor'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiklerini sÃ¶yledi.Â 

Demir Grup Sivasspor'un ligde her ne kadar Ã¼st sÄ±ralarda olmasa da yÄ±llardÄ±r hem takÄ±m hem kulÃ¼p istikrarÄ±nÄ± koruyan bir takÄ±m olduÄŸunu aktaran HamzaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AyrÄ±ca 2-3 yÄ±ldÄ±r beraber oynayan 7-8 futbolcusu var. Organize bir takÄ±m. MaÃ§a iyi baÅŸladÄ±lar, iyi oynadÄ±lar. Biz maÃ§a iyi baÅŸlayamadÄ±k fakat ikinci yarÄ±da deÄŸiÅŸikliklerle beraber dengeyi saÄŸladÄ±k. Galibiyeti aradÄ±k ama kazanamadÄ±k. SahamÄ±zda kazanmak isterdik fakat bana gÃ¶re iki kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§tan sonra bugÃ¼n alÄ±nan beraberlik de bizim iÃ§in kÃ¶tÃ¼ deÄŸil. En azÄ±ndan ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerine tekrar kalktÄ±k, gÃ¼ven kazandÄ±k. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalara bu gÃ¼veni galibiyete ulaÅŸacak ÅŸekilde taÅŸÄ±rÄ±z."

Hamza HamzaoÄŸlu: Beraberlik de bizim iÃ§in kÃ¶tÃ¼ deÄŸil

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