Hamza HamzaoÄŸlu: "Beraberlik de bizim iÃ§in kÃ¶tÃ¼ deÄŸil"

SÃ¼per Lig'in 17. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Hamza HamzaoÄŸlu, "SahamÄ±zda kazanmak isterdik fakat bana gÃ¶re iki kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§tan sonra bugÃ¼n alÄ±nan beraberlik de bizim iÃ§in kÃ¶tÃ¼ deÄŸil." dedi.Â

HamzaoÄŸlu, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bugÃ¼n son haftalarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸta olan takÄ±mÄ± Demir Grup Sivasspor'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiklerini sÃ¶yledi.Â

Demir Grup Sivasspor'un ligde her ne kadar Ã¼st sÄ±ralarda olmasa da yÄ±llardÄ±r hem takÄ±m hem kulÃ¼p istikrarÄ±nÄ± koruyan bir takÄ±m olduÄŸunu aktaran HamzaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AyrÄ±ca 2-3 yÄ±ldÄ±r beraber oynayan 7-8 futbolcusu var. Organize bir takÄ±m. MaÃ§a iyi baÅŸladÄ±lar, iyi oynadÄ±lar. Biz maÃ§a iyi baÅŸlayamadÄ±k fakat ikinci yarÄ±da deÄŸiÅŸikliklerle beraber dengeyi saÄŸladÄ±k. Galibiyeti aradÄ±k ama kazanamadÄ±k. SahamÄ±zda kazanmak isterdik fakat bana gÃ¶re iki kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§tan sonra bugÃ¼n alÄ±nan beraberlik de bizim iÃ§in kÃ¶tÃ¼ deÄŸil. En azÄ±ndan ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerine tekrar kalktÄ±k, gÃ¼ven kazandÄ±k. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalara bu gÃ¼veni galibiyete ulaÅŸacak ÅŸekilde taÅŸÄ±rÄ±z."