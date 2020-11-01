Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Hamza Hamzaoğlu: "Bugün iyi futbol oynamadık"
01.11.2020 - 21:55 |

Hamza Hamzaoğlu: "Bugün iyi futbol oynamadık"

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, iyi oynamadıklarını söyledi.

Hamza Hamzaoğlu: "Bugün iyi futbol oynamadık"
ABONE OL

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, iyi oynamadıklarını söyledi.

"Bugün iyi futbol oynamadık. Oynayacak ortamı da bulamadık. Maç öncesi Beşiktaş'ı ikinci bölgede karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulacaktık. Ondan sonra farklı bir oyuna dönebilirdik. Beşiktaş bizi biraz daha geriye itti. Önde top tutamadık, çıkamadık"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, "Buraya gelirken oyun stratejimiz vardı. İkinci bölgede rakibi karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulabilirsek farklı bir oyuna döneriz diye düşündük. Bunda başarılı olamadık. İlk yarıda Beşiktaş'ın baskısı vardı. Biraz daha geriye çekildik. Hücuma çıkmakta, takımı öne çıkarmakta zorlandık. İyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim." diye konuştu. 

Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, "Beşiktaş bizden önce golü buldu ve oyun mücadeleye döndü. Kazanma arzumuz iyiydi ama oyun olarak iyi değildik. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu: Bugün iyi futbol oynamadık

Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika - Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit hayatını kaybetti!
    Son dakika - Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit hayatını kaybetti!
  2. Eskişehirspor: 0 - Akhisarspor: 1
    Eskişehirspor: 0 - Akhisarspor: 1
  3. Hamza Hamzaoğlu: "Bugün iyi futbol oynamadık"
    Hamza Hamzaoğlu: "Bugün iyi futbol oynamadık"
  4. TFF 1. Lig'de 8. haftanın görünümü
    TFF 1. Lig'de 8. haftanın görünümü
  5. Adana Demirspor: 1 - Samsunspor: 1
    Adana Demirspor: 1 - Samsunspor: 1



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Sergen Yalçın sakatlık açıklaması! 'Haftaya dönemez'

Son dakika - Sergen Yalçın sakatlık açıklaması! 'Haftaya dönemez'

Son dakika - Beşiktaş'ta Cyle Larin konuştu! "Bu biraz Aboubakar'a bağlı"

Son dakika - Beşiktaş'ta Cyle Larin konuştu! "Bu biraz Aboubakar'a bağlı"

Beşiktaş'ta Larin yine boş geçmedi

Beşiktaş'ta Larin yine boş geçmedi

Atiba Hutchinson: "Cyle Larin için mutluyum"

Atiba Hutchinson: "Cyle Larin için mutluyum"

Sıradaki Haber