Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Hamza Hamzaoğlu, Eren ve Koray'ı istedi
26.04.2016 - 09:53 |

Hamza Hamzaoğlu, Eren ve Koray'ı istedi

Savunmanın her iki kanadına takviye yapmayı hedefleyen Bursaspor rotayı Rize’ye çevirdi. Hamza Hamzaoğlu, Eren Albayrak ve Koray Altınay’ı istedi.

Hamza Hamzaoğlu, Eren ve Koray'ı istedi
ABONE OL

Yıldızlarla dolu bir kadro ile sezona başlamasına rağmen bir türlü istikrarı yakalayamayan, Avrupa hedefinden de adım adım kopan Bursaspor transferde gaza bastı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, savunmanın her iki kanadına takviye yapılmasını istiyor.

Bu doğrultuda gözünü Çaykur Rizespor’a diken Hamzaoğlu, Eren Albayrak ile Koray Altınay’ı takıma kazandırmayı hedefliyor.

İki futbolcu da sezon sonunda boşa çıkacağı için bonservis maliyetleri bulunmuyor. Bursa altyapısında yetişen sol bek Eren’i yuvaya döndürmeyi hedefleyen Yeşil-Beyazlılar, sağ bek Koray konusunda da fazlasıyla ısrarcı. Her iki yıldız bu sezon Rize’nin istikrar abideleri. (Fanatik)

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
  2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
  5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Akhisarspor final kapısını araladı

Akhisarspor final kapısını araladı

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Sıradaki Haber