Hamza Hamzaoğlu, Eren ve Koray'ı istedi

Yıldızlarla dolu bir kadro ile sezona başlamasına rağmen bir türlü istikrarı yakalayamayan, Avrupa hedefinden de adım adım kopan Bursaspor transferde gaza bastı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, savunmanın her iki kanadına takviye yapılmasını istiyor.

Bu doğrultuda gözünü Çaykur Rizespor’a diken Hamzaoğlu, Eren Albayrak ile Koray Altınay’ı takıma kazandırmayı hedefliyor.

İki futbolcu da sezon sonunda boşa çıkacağı için bonservis maliyetleri bulunmuyor. Bursa altyapısında yetişen sol bek Eren’i yuvaya döndürmeyi hedefleyen Yeşil-Beyazlılar, sağ bek Koray konusunda da fazlasıyla ısrarcı. Her iki yıldız bu sezon Rize’nin istikrar abideleri. (Fanatik)