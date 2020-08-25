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25.08.2020 - 15:45 | | ANKARA (AA)

Hamza Yerlikaya'dan Formula 1 yorumu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine yeniden alınan Türkiye Grand Prix'sinin, 13-15 Kasım tarihlerinde yapılacak olmasına ilişkin, "Türkiye bütün organizasyonları yapıyor ve yapmaya devam ediyor." dedi.

Hamza Yerlikaya'dan Formula 1 yorumu
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Hamza Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada Formula 1 organizasyonunun en son 9 yıl önce Türkiye'de yapıldığını hatırlatarak, "Formula 1 spor camiaları içinde en prestijli organizasyonlardan bir tanesi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başından beri katkısı da büyük, talebi de büyük, buraya yapılan yatırımlar da büyük." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin sportif faaliyet ve organizasyonlar almaya devam ettiğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti: "Bildiğimiz kadarıyla dünyadaki pistler arasında sporcuların en çok talep ettiği ülke de Türkiye, hem zorluk açısından hem kalite açısından. Biz bunu layıkıyla yapabileceğimizi ve bu kaliteyi de yukarıya taşıyacağımızı biliyoruz. Türkiye sportif faaliyetler ve organizasyonları almaya devam ediyor. Tabi organizasyon koranavirüs tedbirleri kapsamında sıkı olacak. Her ne olursa olsun Türkiye bütün organizasyonları yapıyor ve yapmayı sürdürüyor. Bu anlamda emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyoruz."

Hamza Yerlikaya, organizasyonun ekonomik boyutu konusunda ise "Gelecek bir ekonomik boyut da var. Bunun reklam gelirleri var, seyirci biraz zor olacak gibi ama televizyon, basın gelirleri olacak büyük ihtimalle. Bu anlamda bize büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Organizasyona dair detaylar zaman içinde açıklanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hamza Yerlikayadan Formula 1 yorumu

 

 

 

  

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