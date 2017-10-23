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HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Hamzaoğlu Konyaspor'a çok yakın: 'Beni aradılar...'
23.10.2017 - 15:05 |

Hamzaoğlu Konyaspor'a çok yakın: 'Beni aradılar...'

Atiker Konyaspor'da yönetim Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırma kararı alırken, Yeşil-Beyazlılarda, en güçlü aday Hamza Hamzaoğlu oldu. Hamzaoğlu, Konyaspor'dan arandığını ve takımı çalıştırabileceğini söyledi.

Hamzaoğlu Konyaspor'a çok yakın: 'Beni aradılar...'
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Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

Alınan kötü sonuçların ardından; A. Konyaspor yönetimi, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör arayışlarını hızlandıran Yeşil-Beyazlılarda, en güçlü aday Hamza Hamzaoğlu oldu.

'Konyaspor'dan aradılar'

Ajansspor'a konuşan Hamzaoğlu, "Konyaspor'dan yönetici arkadaşlar aradılar, durumu sordular. Fikirlerimizin uyuştuğu bir proje olursa çalışmak isterim. Konyaspor'la geçmişe dayanan bağlarımız var. Osmanlıspor'dan sonra kendi isteğimle takım çalıştırmamıştım. Bu süreçte yurt dışında maçları takip ettim. Şartlar sağlanırsa, Konyaspor'u çalıştırabilirim " ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da çifte kupa kazandı

En son Osmanlıspor'da görev alan tecrübeli teknik adam, 2014/15 sezonunda Galatasaray'da, Türkiye Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.

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