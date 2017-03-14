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14.03.2017 - 12:49 |

Hamzaoğlu'ndan Atiker Konyaspor açıklaması

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Konyaspor'un başına geçeceği iddia edilen Hamza Hamzaoğlu'ndan açıklama geldi.

Hamzaoğlu'ndan Atiker Konyaspor açıklaması
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Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor ile hiçbir görüşmesinin olmadığını söyledi.

Atiker Konyaspor ile adının anılmasıyla ilgili, AA muhabirine açıklama yapan Hamzaoğlu, Konyaspor'dan hiçbir kimsenin kendisini aramadığını belirterek, "Atiker Konyaspor ile hiçbir görüşmem olmadı." dedi.

Deneyimli teknik adam en son Bursaspor'u çalıştırmış, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adanaspor karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından kulüple anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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