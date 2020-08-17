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17.08.2020 - 11:49 | | MALATYA (İHA) -

Hamzaoğlu'ndan Yeni Malatyaspor'a mesaj

Teknik direktör Hikmet Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşmaya vardı. Hamzaoğlu, Malatya'da yarım kalan bir hikayesi olduğunu söyledi.

Hamzaoğlu'ndan Yeni Malatyaspor'a mesaj
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Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Yeni Malatyaspor, bir süredir devam eden teknik adam belirsizliğini çözdü. Hikmet Karaman ile tazminat konusunu çözen sarı-kırmızılılar, zaman kaybetmeden yeni teknik direktörünü de belirledi. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, deneyimli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek el sıkıştı.

Malatyaspor serüveniyle teknik adamlık kariyerine Malatya'da başlayan Hamzaoğlu, anlaşmayı doğrulayarak, bu birliktelik için hazır olduğunu söyledi.

"Malatya'da yarım kalan bir hikayemiz var"

Açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, Malatya'da yarım kalan bir hikayesinin olduğunu belirterek, "Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir görüşmemiz oldu. Oldukça güzel geçti. Umarım bu güzel birliktelik olur. Malatya'da yarım kalan bir hikayem var. Bu kaliteli camiada görev almak benim için büyük mutluluk olacaktır. Her şeyin hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlundan Yeni Malatyaspora mesaj

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