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22.11.2014 - 18:34 |

Hannover 96 - Bayer Luverkusen: 1-3

Bundesliga'nın 12. haftasında Tayfun Korkut'un ekibi Hannover 96'ya konuk olan milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'ın formsaını giydiği Bayer Leverkusen sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Hannover 96 - Bayer Luverkusen: 1-3
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Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'ın ilk 11'de başladığı maçta ilk yarı 0-0 berabere sonuçlanırken, 2. yarıya hızlı başlayan Leverkusen Stefan Kiessling ve Heung Min Son'un golleri ile 2-0 öne geçti. Hanoover'in Galatasaray'dan transferi Ceyhun Gülselam 60. dakikada farkı 1'e indirse de, eski Beşiktaşlı Roberto Hilbert'in asistini gole çeviren Karim Bellarabi skoru belirledi; 3-1

Bu sonuçla Hannover 96 19 puanda kalırken, Bayer Leverkusen puanını 20'e yükseltti ve 4. sıraya yerleşti.

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