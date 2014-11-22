Hannover 96 - Bayer Luverkusen: 1-3

SKORER

Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'ın ilk 11'de başladığı maçta ilk yarı 0-0 berabere sonuçlanırken, 2. yarıya hızlı başlayan Leverkusen Stefan Kiessling ve Heung Min Son'un golleri ile 2-0 öne geçti. Hanoover'in Galatasaray'dan transferi Ceyhun Gülselam 60. dakikada farkı 1'e indirse de, eski Beşiktaşlı Roberto Hilbert'in asistini gole çeviren Karim Bellarabi skoru belirledi; 3-1

Bu sonuçla Hannover 96 19 puanda kalırken, Bayer Leverkusen puanını 20'e yükseltti ve 4. sıraya yerleşti.