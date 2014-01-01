Hannover 96, Tayfun Korkut'a güveniyor

Kind, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, Tayfun Korkut'un teknik direktör olarak getirilmesini perspektif açısından cesaretli bir karar olarak nitelendirdi.

Korkut'un tecrübesiz olduğu yönündeki endişeleri de yersiz bulan Kind, ''Biz bir risk görmüyoruz. Korkut kariyerini hedefleri doğrultusunda planladı. Ne yapacağını biliyor'' dedi.

Hoffenheim'in teknik direktörü Markus Gisdol, VfB Stuttgart'ın teknik direktörü Thomas Schneider ve FC Augsburg'un teknik direktörü Markus Weinzierl'in de daha önce Bundesliga'da tecrübeleri bulunmadığını ancak şimdi teknik direktörlük görevini sürdürdüklerine işaret eden Kind, Korkut'tan takımda sportif kaliteyi geliştirmesini beklediğini ifade etti.

Sezon sonu hedefini de açıklayan Kind, yeniden Avrupa Ligi'ne katılma hedefinden uzun zamandan beri vazgeçtiklerini, ligi 10. sıra civarındaki bir yerde tamamlamak istediklerini kaydetti.

Bundesliga'da 18 puanla 13. sırada yer alan Hannover takımı geçen hafta teknik direktör Mirko Slomka'nın görevine son vermiş ve yerine sürpriz bir şekilde Almanya doğumlu Tayfun Korkut getirilmişti.

Hannover 96 ile 2016 yılına kadar sözleşme imzalayan Tayfun Korkut, böylece Bundesliga'daki ilk Türk teknik direktör olmuştu.