Hannover’in başına Tayfun Korkut geçti

Mirko Slomka ile yollarını ayıran Bundesliga ekibi, Tayfun Korkut ile 2016 yılına kadar sözleşme imzaladı. İlk kez bir kulübün a takımında teknik direktörlük görevini üstlenen Korkut, “Bana güvenip bu fırsatı verdikleri için Hannover 96’ya çok teşekkür ederim. Önümüzdeki çok zorlu bir görev ama büyüleyici an için çok memnunum” dedi.

Kulübün sportif direktörü Dirk Dufner, Korkut’un bu göreve getirilmesinin Hannover 96’nın geleceği açısından bilinçli bir karar olduğunu belirterek, “Tayfun Korkut ile bizi kişiliği ve yaşamıyla ikna eden, genç, iyi, eğitimli ve yüksek motivasyonu olan bir teknik direktöre karar verdik” ifadesini kullandı.

Tayfun Korkut 2006-2009 yılları arasında İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, 2009-2010 sezonunda Hoffenheim U-17 ve 2011 yılından bugüne kadar Stuttgart’ın U-19 takımlarında teknik direktör olarak görev yapmıştı. Futbolculuk hayatında ise Fenerbahçe, Beşiktaş, Real Sociedad, Espanyol gibi kulüplerde forma giymişti. Bundesliga tarihinin ilk Türk kökenli teknik direktörü olan Korkut, Almanca, Türkçe, İngilizce ve İspanyolca biliyor.