Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Harden 49 sayı attı, Rockets üst üste 7. kez kazandı
17.11.2019 - 10:30 |

Harden 49 sayı attı, Rockets üst üste 7. kez kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'u 125-105 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 49 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti.

Harden 49 sayı attı, Rockets üst üste 7. kez kazandı
ABONE OL

NBA'e 8 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves'un konuğu olan Houston Rockets, mücadeleyi 125-105 kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı.

Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 49 sayı, 6 asist, 5 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 20 sayı atan Ben McLemore ve 19'ar sayı kaydeden Austin Rivers ve Chris Clemons, Rockets'ın galibiyet almasında önemli rol oynadı.

Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 27 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparken, Jake Layman karşılaşmayı 21 sayı ile tamamladı.

Ersanlı Milwaukee Bucks galip geldi

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, konuk olduğu Indiana Pacers'ı 102-83 mağlup etti.

Misafir ekipte Giannis Antetokounmpo 26 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparken, milli basketbolcu Ersan İlyasova takımına 6 sayı, 1 asist ve 1 ribauntluk katkıda bulundu.

Indiana Pacers'ta ise 11 sayı ve 14 ribauntla Domantas Sabonis ve 16 sayı ve 11 ribauntla Myles Turner "double-double" yaptı.

Sonuçlar:

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 111-117

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 83-102

New York Knicks-Charlotte Hornets: 102-103

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 109-94

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 105-125

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 116-121

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 110-102

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 150-101

 Harden 49 sayı attı, Rockets üst üste 7. kez kazandı

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber