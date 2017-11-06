Harden'dan Jazz potasına 56 sayı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Houston Rockets, yıldız oyuncusu 'Bay Sakal' lakaplı James Harden'ın 56 sayı ve 13 asistle oynadığı karşılaşmada, konuk ettiği Utah Jazz'ı 137-110 yendi.

Harden, 54'ü üç çeyrekte attığı 56 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Yüzde 76 şut isabetiyle oynayan Harden, kariyerinin 6'ncı 50 sayılık performansını sergiledi. All-star gard böylece 1996'da yüzde 75 isabetle 50 sayı barajını geçen Michael Jordan'dan beri bunu başaran ilk isim oldu.

Rockets'ta Eric Gordon 20 sayı ve 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Jazz'da Donovan Mitchell 17 sayı, Rudy Gobert 13 sayı, 5 ribaunt, Derrick Favors ve Rodney Hood 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

Knicks'i Porzingis taşıdı

New York Knicks, 19 sayı geriye düştüğü Indiana Pacers karşılaşmasını, Letonyalı forveti Kristaps Porzingis'in etkili oyunu sayesinde 108-101 kazandı.

40 sayıyla kariyer rekoru kıran Porzingis ayrıca 8 ribaunt ve 6 blok üretti. Ev sahibi Knicks'te Tim Hardaway 16 sayı, Frank Ntilikina ise 10 sayı, 7 asistlik katkıda bulundu.

Pacers'ta Thaddeus Young'ın 18 sayı, 5 ribaunt, Victor Oladipo'nun 17 sayı, 5 ribaunt ve Darren Collison'ın 15 sayı, 10 asist, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Popovich 6. en fazla maç kazanan başantrenör

San Antonio Spurs Başantrenörü Gregg Popovich, takımının ağırladığı Phoenix Suns'ı 112-95 yendiği müsabakada kariyerinin 1156. galibiyetini aldı.

68 yaşındaki Popovich böylece Phil Jackson'ı geçerek "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 6. sıraya yükseldi. 1335 galibiyetle sıralamanın zirvesinde yer alan Don Nelson'ı, Lenny Wilkens (1332), Jerry Sloan (1221), Pat Riley (1210) ve George Karl (1175) izliyor.

7 oyuncunun çift haneli skora ulaştığı Spurs'te 21 sayı, 9 ribaunt üreten LaMarcus Aldridge ve 17 sayı kaydeden Patty Mills öne çıktı.

Suns'ta T.J. Warren 17, Troy Daniels 14, Josh Jackson ve Alex Len 12'şer sayı attı.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 115-117

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 101-104

Orlando Magic-Boston Celtics: 88-104

Toronto Raptors-Washington Wizards: 96-107

Houston Rockets-Utah Jazz: 137-110

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 112-95

New York Knicks-Indiana Pacers: 108-101

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 112-94

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 103-99

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 107-102