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HaberlerFenerbahçe Haberleri Hasan Ali Kaldırım'dan kaptanlık pazubendi açıklaması
08.07.2020 - 15:01 | | İSTANBUL (AA)

Hasan Ali Kaldırım'dan kaptanlık pazubendi açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadıkları maçta taktığı kaptanlık pazubendini saha kenarına bırakmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Tecrübeli futbolcu, karşılaşmada pazubendi çıkarmasıyla ilgili yapılan yorumlara değinerek, "Kaptanlık pazubendi maç içinde kolumu rahatsız ettiğinden çıkarıp saha dışına bıraktım ve maça devam ettim. Bu durum daha önce de birkaç kez başıma geldi. Gerek takım arkadaşlarımın gerekse kenar yönetiminin durumdan haberi vardı. Olayın aslı budur. Haberdeki diğer iddialara cevap vermeyi son derece gereksiz buluyorum." ifadelerini kullandı.

Hasan Ali Kaldırımdan kaptanlık pazubendi açıklaması

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