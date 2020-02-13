Hasan Ali'den sıfır risk! Sakatlık...

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Ayak tabanındaki sakatlığı sebebiyle takımdan iki aydır uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, Kırklarelispor maçıyla tekrar sahalara döndü.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu şu ifadeleri kullandı;

Fenerbahçe’nin tecrübeli sol beki, “İlk sakatlığımda hem ben biraz sabırsızdım hem de bulunduğumuz durum nedeniyle takımı yalnız bırakmak istemedim. Dirar’ın ameliyat olması nedeniyle bana ihtiyaç vardı. Tam hazır olmasam da direkt oynamaya başladım ve yeniden sakatlandım. İkincisinde riske girmedim, ciddi ve tedbirli davrandım. Şu an hiçbir sorunum yok” dedi.

“Sakatlığım nedeniyle uzun süre formamdan uzak kaldım. Yeniden sahalara döndüğüm için mutluyum. Futbol oynamayı özlemişim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Maalesef ikinci kez tekrarladı aynı sakatlık. Bu kez ilkindeki hatayı yapmak istemedik. Biraz temkinli davrandık. Onun için biraz sahalara dönüşüm uzadı.

İlk sakatlığımda hem ben biraz sabırsızdım hem de bulunduğumuz durum nedeniyle takımı yalnız bırakmak istemedim. Dirar’ın ameliyat olması nedeniyle bana ihtiyaç vardı. Tam hazır olmasam da direkt oynamaya başladım. Aslında her şey iyi gidiyordu. Bir ağrım yoktu ama Sivasspor maçından önce sakatlığım tekrarladı. Onun için biraz uzun sürdü. Durumu daha ciddiye aldık. Daha tedbirli davrandık. Şu an çok iyi hissediyorum kendimi. Kuvvetlendim ve hazırım. Hiçbir sorunum yok. Fiziksel açıdan bir sıkıntım da bulunmuyor.

Taraftarlara teşekkür ediyorum. Ben de onları özledim. Kariyerimde ilk kez böyle uzun bir sakatlık geçirdim. Durumun farkındayım. Önemli bir görev beni bekliyor. İnşallah onların güvenini boşa çıkarmam, yerine getiririm. Ciddi bir periyot bizi bekliyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Farklı bir durum söz konusu. Onun için ben de bir an önce takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Bir hafta 10 gündür takımla birlikte çalışıyorum. Kırklarelispor maçında 45 dakika oynadım, daha fazla risk almak istemedik.

Dirar çok iyiydi

Dirar sol bekte gerçekten çok iyi performans sergiledi. Kolay değil ben de Advocaat zamanında zorunlu olarak sağ bek oynadım. Dirar kendisine verilen görevi şimdiye kadar gayet iyi yaptı. Savaşçı bir oyuncu. Biz Dirar’ı çok seviyoruz. Sadece sol bekte değil her yerde oynar bunu biliyoruz, ona güveniyoruz bu konuda.”

Yönetimin sol bek arayışıyla ilgili soruya ise Hasan Ali Kaldırım, “O konulara girmek istemiyorum. Bu konular beni aşar. Ben sadece şu an hazırım. Önümüzdeki 2-3 ayı iyi değerlendirip şampiyonluk yolunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz” cevabını verdi.

Tecrübeli sol bek şöyle devam etti; “Bence özellikle ligin ikinci yarısında çok çok iyi oynuyoruz. İlk yarıya göre daha iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Son vuruşlarda biraz şanssısız. Gol atıyoruz ama demek ki yetmiyor. Daha fazla gol atmalıyız. Trabzonspor maçında çok iyi oynadık. Alanya maçında Başakşehir ve Trabzon maçına göre biraz durgunduk. Ama yine de kazanabilirdik biraz şanssızdık. Son vuruşlarda biraz şans yanımızda olsa 3 puanla ayrılabilirdik diye düşünüyorum. Ama buna hazırlıklı olmalıyız. Alanya gibi takımlar kapanarak bizi zor duruma sokabilir. Ama açık oynanan Beşiktaş ve Başakşehir maçı ile Trabzonspor karşılaşmasında gücümüzü gösterdiğimizi düşünüyorum.”

İki hafta önemli

Galatasaray derbisine de değinen Hasan Ali Kaldırım, “Fenerbahçe, Galatasaray maçlarına ne kadar konsantre olduğunu her zaman göstermiştir. Puan kaybına zaten tahammülümüz kalmadı. Puan tablosu da bunu gösteriyor. İyi hazırlanıp önce Ankara’dan üç puanla dönmek istiyoruz. Ardından da Galatasaray maçının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak Ankaragücü maçında bir puan kaybı işimize yaramaz. Bu iki hafta kritik. Rakiplerimiz de birbirleriyle karşılaşacak” ifadelerini kullandı.