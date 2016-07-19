Hasan Çavuşoğlu: "4-5 oyuncu eksiğimiz var"

Hasan Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Birkaç transfer yaptık ama kadromuzda eksiklerimiz bulunuyor. Görüştüğümüz futbolcular mevcut ve kamp dönemi boyunca bu eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz. 4-5 oyuncu eksiğimiz var, inşallah onları tamamlayacağız. Savunma, orta saha ve hücuma takviye yapmayı planlıyoruz. Yaşanan olaylardan dolayı yabancı futbolcularda 1-2 gün bekleme süreci oldu ama bunun artık sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

"Son şampiyon ile sezonu açacağız, bu bizim için onurdur"

Sezonu son şampiyon Beşiktaş ile oynayacakları maçla açacaklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Öncelikle 2016-2017 sezonunun tüm futbol camiasına hayırlı olmasını temenni ederim. İlk maçımızı deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağız. Son şampiyon Beşiktaş ile sezonu açacağız, bu bizim için onurdur. İlk hafta sahamız bakımda olduğu için deplasmanda oynamak bizim açımızdan iyi oldu. İkinci haftada da Antalyaspor ile derbimizi oynayacağız. Süper Lig'in yeni sezonu kazasız belasız olsun, mücadeleler yeşil sahada başlayıp yeşil sahada bitsin." ifadelerini kullandı.

"Olmaması gereken olaylar yaşandı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösterenAlanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Olmaması gereken olaylar yaşandı. Bunu yapanların da kimler olduğunu herkes biliyor. Devletimiz bu konuda gerekli operasyonları yaptı, yapmaya da devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzücü bir olay ama Türk milleti güçlüdür, birlik beraberlik içinde olduğu zaman her olayın üstesinden geldiğini göstermiştir. Tıpkı bu olayda olduğu gibi. Milletimiz hep birlik beraberlik içinde olsun. İnşallah bunu yapanlar da en kısa sürede hak ettikleri cezayı bulurlar."