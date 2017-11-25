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HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Hasan Çavuşoğlu: “Hüseyin Göçek maçı iyi yönetemedi”
25.11.2017 - 22:27 | | İHA

Hasan Çavuşoğlu: “Hüseyin Göçek maçı iyi yönetemedi”

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek’in iyi bir yönetim sergilemediğini söyledi.

Hasan Çavuşoğlu: “Hüseyin Göçek maçı iyi yönetemedi”
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu.

Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda turuncu-lacivertlilerin Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Tartışmalı pozisyonlar var. Hakemin biraz kart konularında cömert davrandığını düşünüyorum. Galatasaray güçlü bir rakip. Buna da ihtiyacı yok. İyi bir yönetim olduğunu düşünmüyorum. Fernandas, Mbilla ve Vagner Love'ın olmamasından dolayı ileride topu tutamadık. Başa baş geçti. Eksik oyuncularımızı aradık. İleride top tutma konusunda zorlandık. Buradan puan ya da puanlarla ayrılabilirdik” diye konuştu.

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