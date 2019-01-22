Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Hasan Çavuşoğlu’ndan duygusal paylaşım
22.01.2019 - 14:43 |

Hasan Çavuşoğlu’ndan duygusal paylaşım

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İzmir’de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden turuncu-yeşilli takımın eski teknik direktörlerinden Yıldırım Uran için duygusal bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Hasan Çavuşoğlu’ndan duygusal paylaşım
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor'da futbol şube sorumluluğu görevini yürüttüğü dönemde birlikte çalıştığı Teknik Direktör Yıldırım Uran için bir vefat ve başsağlığı mesajı yayınladı. Çavuşoğlu, duygusal mesajında, "Hocaların hocası, can dost, Yıldırım Uran hocam. Mekanın cennet olsun. Seni asla unutmayacağız" sözlerine yer verdi.

Yıldırım Uran’ın cenazesi yarın Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilecek. 64 yaşında hayata gözlerini yuman Uran, 2 Temmuz 2004 ile 10 Mart 2006 tarihleri arasında turuncu-yeşilli takımı çalıştırmıştı.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber