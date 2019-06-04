Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Hasan Çavuşoğlu: Sergen hocayla kısa süre içerisinde görüşeceğiz
04.06.2019 - 14:31 | | ANKARA,(DHA)

Hasan Çavuşoğlu: Sergen hocayla kısa süre içerisinde görüşeceğiz

Hasan Çavuşoğlu, "Hocamızla yeniden anlaşırsak bir yol haritası çizeceğiz. Takımlarda gidip-gelenler mutlaka olur. Onlar da inşallah önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Şu anda 1 yerli 1 yabancı futbolcu transfer etmiş durumdayız. Ciddi bir transfer çalışmamız var" dedi.

Hasan Çavuşoğlu: Sergen hocayla kısa süre içerisinde görüşeceğiz
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile kısa süre içerisinde görüşme gerçekleştireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Sergen hocamızla Alanya'da son maçın bitiminden önce görüşmüştük. Ondan sonra Başakşehir maçında hocamız kurstaydı. Şimdi kursu bitti. İnşallah bugün yarın kendisiyle bir görüşmemiz olacak" diye konuştu.

"CİDDİ BİR TRANSFER ÇALIŞMAMIZ VAR"

Şu ana kadar kadrolarına iki takviye yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Hocamızla yeniden anlaşırsak bir yol haritası çizeceğiz. Takımlarda gidip-gelenler mutlaka olur. Onlar da inşallah önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Şu anda 1 yerli 1 yabancı futbolcu transfer etmiş durumdayız. Portekiz'den kaleci aldık. Bir de bizim eski oyuncumuz olan son 3 sezonda da Göztepe'de futbol oynayan Tayfur Bingöl'ü renklerimize bağladık. Ama tabi ki ciddi bir transfer çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde gerekli mevkilere transferleri yapacağız. Kamp zamanına kadar transferlerimizin çoğunu tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"LİG 20 TAKIMLI OLABİLİR AMA KARARIN ZAMANLAMASI ÖNEMLİ"

Geçen sene de 20 takımlı ligin gündeme geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Geçen sene lig bitiminde de bunlar gündeme gelmişti. Ancak böyle bir karar çıkmadı. Bu sene yapsan, geçen senekilere haksızlık olur, geçen sene yapsan, bir önceki senekilere haksızlık olur. Ama böyle bir şey yapılacaksa 20 takıma çıkarılabilir, onda ben bir sakınca görmüyorum. 20 takımlı çok ülke var. Ama onun kararını takımlar küme düştükten sonra değil de bu zamanlarda, lig başlamadan önce yapılırsa sıkıntı olmuyor. Ama böyle olduğu zaman, küme düşen takımlara haksızlık gibi görünüyor. Bunun şu aşamada olumlu görünmediğinin farkındayız. Sezon başlamadan önce böyle bir yapılanmaya gidilirse bu netice verebilir" şeklinde konuştu.

Kariyerinde attığı 700. gol şerefine 700 toptan Messi silüeti yaptılar...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Podolski'den Max Kruse açıklaması
    Podolski'den Max Kruse açıklaması
  2. Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor
    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor
  3. Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum
    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum
  4. Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus
    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus
  5. Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manchester City - Liverpool maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Manchester City - Liverpool maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Ankaragücü'nden 'Yanımızda Ol' kampanyası

Ankaragücü'nden 'Yanımızda Ol' kampanyası

Süper Lig'de 30. hafta başlıyor! Yarın tek maç var...

Süper Lig'de 30. hafta başlıyor! Yarın tek maç var...

Son dakika | Beşiktaş, Emre Demir için resmi teklifini yaptı

Son dakika | Beşiktaş, Emre Demir için resmi teklifini yaptı

Sıradaki Haber