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21.04.2019 - 22:27 | | AA

Hasan Çavuşoğlu: "Sergen hocayla önümüzdeki sezonu konuşmadık"

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası teknik direktörleri Sergen Yalçın ile henüz gelecek sezon için görüşmediklerini söyledi.

Hasan Çavuşoğlu: "Sergen hocayla önümüzdeki sezonu konuşmadık"
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Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörleri Sergen Yalçın ile henüz gelecek sezon için görüşmediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 1-0 kazandığı Fenerbahçe maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının 90 dakika boyunca müthiş bir oyun ortaya koyduğunu ifade etti.

Teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın 90 dakikada çıkaracağı oyuncu olmadığı için değişiklik dahi yapmadığını, ancak uzatmalarda değişikliğe gittiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Maç 1-0 bitti ama 5-0 da bitebilirdi. Müthiş pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik. Fenerbahçe'nin de bir net pozisyonu vardı ama bizim 7-8 tane pozisyonumuz vardı. Teknik direktörümüzü ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Takımımız, 90 dakika müthiş bir oyun ortaya koydu. Pozisyonların ve atakların çok olduğu bir maçtı. İzleyiciler de keyif almıştır."

"Önümüzdeki sezonu konuşmadık"
Antalya'nın diğer takımı Antalyaspor ile Avrupa kupaları mücadelesine girilmesiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, "Avrupa kupası ya da diğer hedefleri kendimiz planlamadık. Her zaman ligi en iyi yerde, ilk 10'un içerisinde, ilk beşe en yakında yerde bitirmeyi hedefledik. Avrupa kupası, nasip kısmet işi. İstemeyle olmuyor. Önümüzde daha 5 maç var. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. 45-46 puan hedefimiz vardı." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörleri Sergen Yalçın ile gelecek sezon planlaması olup olmadığı yönündeki soruya da turuncu-yeşilli takımın başkanı, "Henüz bununla ilgili bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la anılan birçok hoca var. Sergen hoca da bunlardan bir tanesi. Sergen hoca bunun cevabını da verdi. 'Bana cevaplayabileceğim sorular sorun.' dedi. Sergen hocayla şu anda önümüzdeki sezonu konuşmadık. İnşallah önümüzdeki günlerde konuşma fırsatımız olur." şeklinde cevap verdi.

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