Hes Kablo Kayserispor'un baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu Hasan HÃ¼seyin Acar, koronavirÃ¼s nedeniyle lige verilen arada DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±na (DHA) aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Acar, "Rakiplerimiz yendiÄŸimiz sÃ¼rece ve bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlardan alacaÄŸÄ±mÄ±z puanlarla ligde kalacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. AramÄ±zda Ã§ok fazla puan farkÄ± yok. En son da Yeni Malataysporu yendik. Ä°nÅŸallah Kayserispor ligde kalacak. FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nacak bir galibiyet Ã¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼ daha iyi gÃ¶rmemize neden olacak" dedi.

FUTBOL DERÄ°NDEN ETKÄ°LENDÄ°

KoronavirÃ¼s nedeniyle futboldan uzak kaldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Acar, KoronavirÃ¼s futbolcularÄ±Â derinden etkiledi. Futbolcular takÄ±m antrenmanÄ±na alÄ±ÅŸÄ±k. KardeÅŸimle birlikte antrenmanlarÄ±mÄ±za devam ediyoruz ama takÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gibi olmuyor. Evde bisiklet sÃ¼rme ve dÄ±ÅŸarÄ±da koÅŸma takÄ±m antrenmanÄ± gibi deÄŸil. TakÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸma yapmak gerekiyor. UmarÄ±m kÄ±sa sÃ¼rede dÃ¼zelir veÂ takÄ±m olarak Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlarÄ±z diye konuÅŸtu.

FUTBOLCULAR HER ZAMAN OYNAMAK Ä°STER

FutbolcularÄ±n her zaman sahada olmak isteyeceÄŸini dile getiren Acar, Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan Ã§ok zor bir sezon geÃ§ti. Ligin alt tarafÄ± da Ã¼st tarafÄ± da Ã§ok karÄ±ÅŸÄ±k. Psikolojik anlamda da sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± dÃ¶nemlerden geÃ§tik. 2 aylÄ±k bir aradan sonra tekrar baÅŸlayÄ±p 8 haftalÄ±k maÃ§Ä± oynayÄ±p tekrardan ara vermek ne kadar saÄŸlÄ±klÄ± olur bilemiyorum. Futbolcu her zaman oynamak ister. BÃ¶yle yatmak istemez. Bunun saÄŸlÄ±k, ev veÂ sakatlÄ±k tarafÄ± var. Bunu en iyi yÃ¶neticiler bilir ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KAYSERÄ°SPOR LÄ°GDE KALACAK

SÃ¼per Ligin kalan 8 haftasÄ±nda zorlu mÃ¼cadelelerin olacaÄŸÄ±nÄ± belirten orta saha oyuncusu, Son 8 haftada zorlu maÃ§larÄ±mÄ±z kaldÄ±. Buraya kadar getirmememiz gerekiyordu. Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸimiz performans iyi deÄŸildi. Ligin ikinci yarÄ±sÄ±yla toparlanmaya ve iyi bir takÄ±m olmaya baÅŸladÄ±k. Ä°yi maÃ§lar oynadÄ±k, kazanabileceÄŸimiz maÃ§larda kayÄ±plar yaÅŸadÄ±k. Son 8 haftada bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarla ve rakiplerimizle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z. Rakiplerimizi yendiÄŸimiz sÃ¼rece ve bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlardan alacaÄŸÄ±mÄ±z puanlarla ligde kalacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. AramÄ±zda Ã§ok fazla puan farkÄ± yok. En son da Yeni Malataysporu yendik. Ä°nÅŸallah Kayserispor ligde kalacak ifadelerini kullandÄ±.

FENERBAHÃ‡E MAÃ‡I Ä°LE BAÅžLAMAK AVANTAJ

Lige verilen aradan sonra FenerbahÃ§e ile mÃ¼cadele edeceklerini sÃ¶yleyen 25 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, "FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nacak bir galibiyet Ã¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼ daha iyi gÃ¶rmemize neden olacak. SonrasÄ±nda da iÃ§ sahada alacaÄŸÄ±mÄ±z bir galibiyetle seriye baÄŸlamÄ±ÅŸ oluruz. FenerbahÃ§e maÃ§Ä±yla baÅŸlamamÄ±z bizim iÃ§in daha iyi. Bizi hava sokar. Ligin son sÄ±rasÄ±nda olabiliriz ama Ã§ekinmiyoruz. FenerbahÃ§e'yi iÃ§ sahada da yendik kimseden korkumuz yok. Kayserisporun ligde kalacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Ligin ilk yarÄ±sÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸimiz kÃ¶tÃ¼ performans olmasaydÄ± ÅŸu an rahat bir lig geÃ§iriyor olabilirdik. Berna BaÅŸkan gelmeden Ã¶nce kurulan kadro iyi deÄŸildi. Kalan 8 haftadaki performansÄ±mÄ±zla ligde kalmayÄ± hedefliyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸu.

HOCAMIZINÂ ÃœST SEVÄ°YEDE FUTBOL BÄ°LGÄ°SÄ° VAR

Teknik direktÃ¶r Robert Prosinecki ile Ã§alÄ±ÅŸmaktan mutlu olduÄŸunu dile getiren Acar, HocamÄ±zÄ±n Ã¼st dÃ¼zey bir futbol bilgisi var. Futbolcularla diyaloÄŸu da Ã§ok iyi. Sadece iÅŸini yapan birisi. Futbolculardan da iÅŸini yapmasÄ±nÄ± bekliyor. Seninle sÃ¼rekli bire bir konuÅŸmalar yapmaz ama iÅŸini yapmanÄ± bekler. Real Madrid ve Barcelonada futbol oynamÄ±ÅŸ bir isim. Futbol bilgisine gÃ¼veniyorum ve bizi ligde tutacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum dedi.

KAYSERÄ°SPOR'U SEVÄ°YORUM

Lig bitmeden kariyeriyle ilgili bir planlama yapmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Acar, Sezon sonu iÃ§in bir plan yapamÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ dÃ¼ÅŸme hattÄ±ndayÄ±z. Kayserisporu seviyorum. Ã‡alÄ±ÅŸanlar, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ve baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± seviyorum ama herksin bir planÄ± var. Ã–nÃ¼mÃ¼zÃ¼ ÅŸu an gÃ¶remiyoruz ama Avrupada oynama planÄ±m var. Ãœlkemizde bÃ¼yÃ¼k bir takÄ±mda oynamak isterim ama Avrupa hayalim sÃ¼rÃ¼yor. Bir adÄ±nÄ± duyurarak ÅŸampiyonluklar kazanarak Avrupaya gitmek var bir de gÃ¼Ã§sÃ¼z bir ÅŸekilde Avrupaya gitmek var. Ã–nce ÅŸampiyonluklar kazanmÄ±ÅŸ, Åžampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi oynamÄ±ÅŸ bir oyuncu olarak Avrupaya gitmek istiyorum. Åžampiyonluklar yaÅŸadÄ±ktan sonra Avrupada oynamak istiyorum ifadelerini kullandÄ±.

TRABZONSPOR'DAN TEKLÄ°F ALDIM

Ligin devre arasÄ±nda transfer tekliflerini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak zor durumda olan Kayserisporu bÄ±rakmak istemediÄŸine vurgu yapan Acar, Devre arasÄ±nda transfer teklifleri oldu ama bu zor dÃ¶nemde Kayserisporu bÄ±rakmak istemedim. Trabzonspordan teklif aldÄ±m. Menajerim aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸka takÄ±mlardan da teklif geldi ama ciddi anlamda Trabzonspordan teklif aldÄ±m diye konuÅŸtu.

BERNA BAÅžKANIN GELÄ°ÅžÄ°YLE TOPARLANDIK

Kayserisporda baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±nÄ±n oturmasÄ±ndan sonra baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Acar, Berna baÅŸkanÄ±n geliÅŸinden sonra toparlanma sÃ¼reci baÅŸladÄ±. Ã‡ok iyi bir iletiÅŸimi var herkese bir anne bir abla gibi davranÄ±yor. Herkesin sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±yla birebir ilgileniyor. Her zaman birebir ilgilendi ne sÄ±kÄ±ntÄ± varsa Ã§Ã¶zdÃ¼. BugÃ¼n yapacaÄŸÄ±m dediÄŸi ÅŸeyi yarÄ±na bÄ±rakmadÄ± ve Ã§Ã¶zdÃ¼. Biz Berna baÅŸkanÄ± Ã§ok seviyoruz keÅŸke daha Ã¶nce gelseydi. Ä°nÅŸallah o da bizimle birlikte devam eder ve gÃ¼zel gÃ¼nler gÃ¶rÃ¼rÃ¼z ifadelerini kullandÄ±.

AZERBAYCAN MÄ°LLÄ° TAKIMI'NDAN TEKLÄ°F ALDIM

TÃ¼rkiye A Milli TakÄ±mÄ±'nda oynamak istediÄŸi iÃ§in Azerbaycan'dan gelen teklifi reddettiÄŸini dile getiren Acar, "Her oyuncunun milli takÄ±m hedefi var. A Milli TakÄ±mda oynamak istiyorum. Bu sezon Azerbaycan Milli TakÄ±mÄ±ndan teklif aldÄ±m ama TÃ¼rkiye A Milli TakÄ±mÄ±nda oynamak istiyorum. Her TÃ¼rk genci gibi milli formayÄ± giymek istiyorum. Milli takÄ±ma da yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum, bu performansÄ±ma devam edersem Ã§aÄŸrÄ±lmayÄ± bekliyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

LEMINA VE SOSA'YI BEÄžENÄ°YPRUM"

SÃ¼per Lig'de GalatasaraylÄ± futbolcu Mario Lemina ve Trabzonsporlu Jose Sosa'yÄ± beÄŸendiÄŸini belirten Acar, "Kendi oyun stilimi beÄŸeniyorum. Kendi oyun stilimi yaratmayÄ± seviyorum. Ligimizde LeminayÄ± Ã§ok beÄŸeniyorum. Ã‡ok agresif ve mÃ¼cadeleci. Oyunun her iki yÃ¶nÃ¼nÃ¼ de oynayabiliyor. Bir de Jose Sosa. O teknik ve futbol zekasÄ± anlamÄ±nda Ã§ok farklÄ± bir oyuncu" dedi.

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