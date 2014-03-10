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10.03.2014 - 15:27 |

Hasan Kabze Metrobüs'e bindi, olay oldu!

Torku Konya'nın forveti Hasan Kabze uçağa yetişmek için Metrobüs'e bindi. O ilginç hikayeyi Twitter'dan açıkladı.

Hasan Kabze Metrobüs'e bindi, olay oldu!
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Spor Toto Süper Lig'de Torku Konyaspor forması giyen Hasan Kabze, G.Saray yıllarından çok iyi bildiği İstanbul trafiğine girmemek için belki de en mantıklı yolu seçti. Kabze, uçağa yetişmek için Metrobüs'e bindi. Bir futbolsever hemen Hasan Kabze'nin yanına geldi ve fotoğraf çektirdi. Hasan Kabze taraftarın kendisine söylediği cümleyi twitter'dan paylaştı: Ucaga yetismenin en kisa yolu olan metrobuste foto cektiren arkadas "Futboldan hic mi kazanmadin be abi metrobuste ne isin var :)) " dedi

(3puan)

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