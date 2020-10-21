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HaberlerRizespor Haberleri Hasan Kartal: Ali Koç ile görüştüm, Muriqi'nin parası 1 aya bizde
21.10.2020 - 14:10 |

Hasan Kartal: Ali Koç ile görüştüm, Muriqi'nin parası 1 aya bizde

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 1 ay içinde Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinden gelecek payı alacaklarını açıkladı.

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karadeniz Vira Haber Gazetesi'ne konuşan Hasan Kartal, "Vedat Muriqi, 17 milyon euro gibi bir paraya transfer oldu. Bizim alacağımız pay belli ama Fenerbahçe oyuncuyu taksitli sattığı için bu payın 3 yılda gelme ihtimali vardı. Sayın Ali Koç ile görüştüm, bize peşin ödeme yapacaklarını söyledi. 1 aya bu para gelir" dedi.

Kartal ayrıca Rizespor'dan alacağı olmadığının altını çizerek "Şunu net olarak söyleyeyim. Şimdiye kadar 2 milyon euro civarında bir para vermişim. Hepsi helal olsun" şeklinde konuştu.

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Hasan Kartal: Ali Koç ile görüştüm, Muriqinin parası 1 aya bizde

 

 

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