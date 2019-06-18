Hasan Kartal: Ali Koç, Vedat Muriç'i istedi

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği Toplantısı'nda Vedat Muriç'i şakayla karışık istediğini ve, "En iyi bize uyar" dediğini belirtti.

İşte Kartal'ın sözleri:

Ali Koç ile şakayla karışık Vedat Muriç için konuştuk ve "en iyi bize uyar" dedi. Tabii biz herkese aynı mesafedeyiz ve Vedat'ı da üzmek istemiyoruz. Bir takım daha istiyor Vedat'ı ama adını bilmiyorum. Şu an için Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Toulouse'tan teklif var" dedi.