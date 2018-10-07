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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hasan Kartal: "Bu ligde her puan değerli"
07.10.2018 - 12:58 |

Hasan Kartal: "Bu ligde her puan değerli"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, deplasmanda aldıkları bir puanın önemli olduğunu söyledi.

Hasan Kartal: "Bu ligde her puan değerli"
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Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un gelmesiyle iyi sonuçlar almaya başladıklarını belirtti.

Fenerbahçe'yi 3-0 yendiklerini, Kayserispor deplasmanından ise bir puanla döndüklerini hatırlatan Kartal, Okan Buruk ile 2 haftada alınan 4 puanın önemine vurgu yaptı.

"Hocamız ile lige adeta yeniden başladık." diyen Kartal, "Olumlu bir hava yakaladık. Ligde oynadığımız iki maçta da istekli bir oyun ortaya koyduk. Son oynadığımız Kayserispor maçına da çok iyi başladık. Öne geçmeyi başardık ama sonuca taşıyamadık. Kazanma arzusu ile oynayan iki takım sonuçta birer puana razı oldu. Kayserispor deplasmanında bir puan aldığımız için mutluyuz. Bu ligde her puan değerli." ifadelerini kullandı.

Milli maç arasının ardından ligin 9. haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Kartal, şunları kaydetti:

"Samudio'nun kırmızı kart, Saadane'nin ise dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşmesi bizi üzdü. Umar'ın ise maçın hemen başında sakatlanması bizi endişelendirdi. Doktorların raporuna göre Umar'ın durumu netlik kazanacak. Eğer Umar da takıma katılamazsa üç önemli eksiğimiz olacak. Fakat her şeye rağmen iyi bir ekibiz. Lig içinde bu tür durumlarla elbet karşılaşacağız. Takım içinde eksiklikleri kapatacak kaliteli oyunculara sahibiz. Konyaspor maçında da son iki haftada ortaya koyduğumuz oyun kalitesini sahaya yansıtırsak iyi işler yapacağımıza inanıyorum."

Yeşil-mavili ekip, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına 10 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

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