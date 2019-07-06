Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hasan Kartal: Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın
06.07.2019 - 15:42 |

Hasan Kartal: Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç konusunda açıklamalarda bulundu. Kartal, "Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın. Oyuncu 1-2 gün daha İstanbul'da. Birkaç güne belli olur. İki takımdan birine gidecek Vedat" ifadelerini kullandı.

Hasan Kartal: Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın
ABONE OL

Transfer döneminin en popüler ismi Vedat Muriç konusunda açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da, A Spor canlı yayınında Vedat'ın transferinin geldiği son nokta ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın sözleri:

Oyuncunun Rize'den ayrılmasını istemediklerini belirten Başkan Kartal, "Vedat Muriç'in ayrılmasını istemiyoruz. Vedat'ın önü açıldı, başka kulüplere gitmek istiyor ve bu normal" dedi.

"Fenerbahçe'nin teklifi daha yakın"

Fenerbahçe'nin teklifinin kendilerine daha yakın olduğunu söyleyen Kartal, "Galatasaray ve Fenerbahçe istekli ama bize gelen net teklif yok. Vedat'ın da hangi takımla anlaştığını bilmiyorum. Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın ama bu demek değildir ki Galatasaray da buna çıkmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Vedat'ın F.Bahçe ile anlaştığına dair..."

Golcü oyuncunun iki takımdan birine gideceğini dile getiren Hasan Kartal, "Birkaç güne belli olur. Vedat Muriç, İstanbul'da 1-2 gün daha kalmak için hocasından izin almış, bakacağız artık. Vedat'ın Fenerbahçe ile anlaştığına dair bir duyum da almadım. İki takımdan birine gidecek gibi Vedat" diyerek sözlerini noktaladı.

    Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Şampiyonluk kupasını kaldırdı...
      Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Şampiyonluk kupasını kaldırdı...
    2. Yılmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj
      Yılmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj
    3. İrfan Buz: Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz
      İrfan Buz: Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz
    4. Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi
      Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi    
    5. West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi
      West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi

    Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi

    Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

    Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

    Sıradaki Haber