Hasan Kartal: Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın

Transfer döneminin en popüler ismi Vedat Muriç konusunda açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da, A Spor canlı yayınında Vedat'ın transferinin geldiği son nokta ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın sözleri:

Oyuncunun Rize'den ayrılmasını istemediklerini belirten Başkan Kartal, "Vedat Muriç'in ayrılmasını istemiyoruz. Vedat'ın önü açıldı, başka kulüplere gitmek istiyor ve bu normal" dedi.

"Fenerbahçe'nin teklifi daha yakın"

Fenerbahçe'nin teklifinin kendilerine daha yakın olduğunu söyleyen Kartal, "Galatasaray ve Fenerbahçe istekli ama bize gelen net teklif yok. Vedat'ın da hangi takımla anlaştığını bilmiyorum. Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın ama bu demek değildir ki Galatasaray da buna çıkmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Vedat'ın F.Bahçe ile anlaştığına dair..."

Golcü oyuncunun iki takımdan birine gideceğini dile getiren Hasan Kartal, "Birkaç güne belli olur. Vedat Muriç, İstanbul'da 1-2 gün daha kalmak için hocasından izin almış, bakacağız artık. Vedat'ın Fenerbahçe ile anlaştığına dair bir duyum da almadım. İki takımdan birine gidecek gibi Vedat" diyerek sözlerini noktaladı.