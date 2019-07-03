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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hasan Kartal: G.Saray'ın Vedat Muriç teklifine olumsuz bakıyoruz
03.07.2019 - 12:38 | | RİZE (İHA)

Hasan Kartal: G.Saray'ın Vedat Muriç teklifine olumsuz bakıyoruz

Çaykur Rizespor, yeni transferi Atakan Akkaynak ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma imzaladı. İmza töreninde Vedat Muriç'in hakkında konuşan Başkan Hasan Kartal, Vedat için Galatasaray’ın 3 milyon 750 bin Euro teklifine olumsuz baktıklarını ifade etti.

Hasan Kartal: G.Saray'ın Vedat Muriç teklifine olumsuz bakıyoruz
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlayan Atakan Akkaynak için Didi Stadyumu’nda imza töreni gerçekleştirdi. Törene Kulüp Başkanı Hasan Kartal, kulüp yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Başkan Hasan Kartal imza töreninde yapmış olduğu açıklamada, Çaykur Rizespor'a katılan oyuncuların hedefi Avrupa takımlarında oynamak için kendini geliştirmek olması gerektiğini ifade etti.

Transfer konusunda önemli kararlar verdiklerini söyleyen Başkan Kartal, "Çalışma neticesinde bir yerlere geliyoruz. Yavaş yavaş kuruluyoruz. Burada yanılmak istemiyoruz. Yanılırsak kulübü ekonomik sıkıntıya sokarız. Birkaç oyuncumuz var. Yüksek fiyata sporcu alarak riske girmeyi planlamıyoruz. Bizden önceki arkadaşlar acele bir takım kurdu ve sportif başarıda da iyi olamadı. Biz bunlara çok dikkat ediyoruz. İlk hedefimiz ekonomiyi sıkıntıya sokamamak. Ekonomi sıkıntı olursa sporcu mutlu olamaz. Sporcu mutlu olamazsa da sportif başarı gelmez" diye konuştu.

Hasan Kartal: "Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin Euro teklifine olumsuz bakıyoruz"

Kosovalı forvet Vedat Muriç konusu hakkında açıklama yapan Kartal, Galatasaray’ın 3 milyon 750 bin Euro teklifine olumsuz baktıklarını ifade etti. Kulübü tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece Vedat’ı transfer etmeyeceklerini belirtti. Kartal, Rize’de tüm insanlara yeşil-mavi renkleri aşılamak gerektiğini, Rize’de başka bir kulübün bayrağının asılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ancak bunu zorla değil güzellikle yapmak gerektiğini ifade etti.

Atakan Akkaynak: "Rize’de olduğum için mutluyum"

Türkiye’deki ligleri her zaman takip ettiğini söyleyen Atakan Akkaynak, birçok takımdan teklif aldığını ve Çaykur Rizespor’u tercih ettiğini ifade etti. Rize’de olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Akkaynak, "Alman Milli Takımı'nda oynuyordum. Türkiye’yi hep takip ediyordum. Türkiye’den birkaç teklif vardı. Yılmaz Bal, başkan ve teknik ekiple görüşmeler gerçekleştirdik ve Çaykur Rizespor’u tercih ettim. Geçen yıl Hollanda’da oynuyordum. Benim için çok iyi geçmedi ama benim için yeni bir adım oldu. Rize’de olduğum için mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

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