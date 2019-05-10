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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hasan Kartal: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz
10.05.2019 - 12:41 | | RİZE (AA)

Hasan Kartal: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasındaGalatasaray'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, kazanarak son haftalarda kaybettikleri puanları telafi etmek istediklerini söyledi.

Hasan Kartal: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz
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Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son üç haftada beraberliklerle 6 puan kaybettiklerini bununda ilk 5 yarışında bir adım geride kalmalarına neden olduğunu belirtti.

Ligdeki ilk 5 hedefinden vazgeçmediklerini aktaran Kartal, "Elbette son üç maçta kaybedilen 6 puan önemli ama iyi futbol oynuyoruz. İkinci yarının en iyi oyun oynayan ekiplerinden birisiyiz. Galatasaray karşısında kazanarak son üç haftada kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz. Kalan üç maçı kazanabilirsek ilk 5 hedefimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyorum." dedi.

Taraftara büyük iş düştüğünü kaydeden Kartal, "Gücümüze güç katan önemli bir taraftar desteğimiz var Galatasaray karşısında da aynı şekilde onları arkamızda görmek istiyoruz. Özellikle iç saha maçlarında taraftarın enerjisi takıma yansıyor. Bu maçta da onların 90 dakika desteğini bekliyoruz. Hep birlikte evlerimize mutlu dönmek için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yeşil-mavili ekipte sakatlıktan çıkan Aatıf'ın maç kadrosunda yer alacağı ancak ilk 11'de sahaya çıkmasının zor olduğu öğrenildi

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