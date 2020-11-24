Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Hasan Kartal: Hocamız çok gelişim gösteriyor
24.11.2020 - 12:14 | | RİZE (AA)

Hasan Kartal: Hocamız çok gelişim gösteriyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde yarın sahasında Mislicom 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Hasan Kartal, hem ligi hem kupayı götürebilecek geniş bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

Hasan Kartal: Hocamız çok gelişim gösteriyor
ABONE OL

 Kartal, AA muhabirine, takım olarak yavaş yavaş ritim yakaladıklarını, ilk haftalarda yaşadıkları sıkıntıları aştıklarını belirtti. Teknik ekip ve oyuncuların uyum yakaladığını vurgulayan Kartal, ligde son 6 haftada kaybetmediklerini, daha iyi yerlerde olacaklarını ifade etti. Hasan Kartal, puan tablosunda üst sıralara çıkmak istediklerini kaydederek, "Ligde kendimize hedef koymak yerine en üstlere çıkmak için çalışıyoruz. En iyi yerde olmak için mücadele veriyoruz. Bunu lig sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu anlamda yönetim olarak üzerimize düşenin bilincindeyiz. Mutlaka hedeflerimiz var ama bunu aşama aşama gerçekleştirmek istiyoruz. İlk on içinde olmak bir hedef değil. Daha yukarıları, Avrupa kupalarını düşünmeliyiz." diye konuştu.

Teknik direktör Stjepan Tomas'a güvendiklerini dile getiren Kartal, "Hocamız çok gelişim gösteriyor. Beş dil biliyor. Sporcuları ile uyumu çok iyi. Bütünlüğü bozmamamız gerekiyor. Bütünlüğü bozduğumuzda toparlamak zor olur." değerlendirmesinde bulundu. Kulüp başkanı Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı;

"Kadromuza baktığımızda hem Türkiye Kupasını hem ligi götürebilecek kadromuz var. Kadromuzda sıkıntı yok. Kadro genişliği nedeniyle görev alamayan arkadaşlarımızın oynaması gerekiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı yakalayabiliriz. 'Lige ağırlık verip kupayı önemsemeyelim' gibi bir düşüncemiz yok. Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz."

Hasan Kartal, ligde ise hafta sonu Galatasaray'ı ağırlayacaklarını anımsatarak, son haftalardaki iyi mücadelelerini sürdürmeleri halinde kazanabileceklerini sözlerine ekledi.

Hasan Kartal: Hocamız çok gelişim gösteriyor

Rizespor'dan Serie A'ya uzanan hikaye: Vedat Muriqi

 

Oğuz Altay: "Falcao 2 maç oynasa 3 maç kaçırıyor..."
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe'de Ndiaye şov başladı
    Göztepe'de Ndiaye şov başladı
  2. Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı hangi kanalda yayınlanacak?
    Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı hangi kanalda yayınlanacak?
  3. Manchester United - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United - Başakşehir maçına geri sayılıyor...
    Manchester United - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United - Başakşehir maçına geri sayılıyor...
  4. Cueva kadro dışı bırakıldı!
    Cueva kadro dışı bırakıldı!
  5. Rusya'dan üç dünya rekoru ile döndü
    Rusya'dan üç dünya rekoru ile döndü



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manchester United- Başakşehir canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Manchester United- Başakşehir canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Son dakika | Ankaragücü'nden teknik direktör açıklaması...

Son dakika | Ankaragücü'nden teknik direktör açıklaması...

Hasan Kartal: Hocamız çok gelişim gösteriyor

Hasan Kartal: Hocamız çok gelişim gösteriyor

Azeri şehidin vasiyeti üzerine mezarına Galatasaray bayrağı çekildi

Azeri şehidin vasiyeti üzerine mezarına Galatasaray bayrağı çekildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet