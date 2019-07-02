Hasan Kartal: İyi oyuncuları bulmaya çalışıyoruz

Hasan Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki altyapı seçmeleri öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin spora ilgisinin gayet güzel olduğunu söyledi.

Başarı yakalandığı zaman rağbetin de arttığına işaret eden Kartal, "Çaykur Rizespor'un yükselişini her yerde görüyoruz. Bu Rize'de başlıyor. Türkiye çapında da böyle olacağız. Bir gün Türkiye'de büyük kulüp olacağız. Taraftarlarımız Rize'yi taşıyacak. Taşıdığı zaman biz büyük kulüp oluruz. Hedefimiz o olacak." diye konuştu.

Kartal, altyapı sorununun çok önemli olduğunu belirterek, "Altyapıyı iyi temellere oturtmamız lazım. Türkiye'deki sıkıntı, altyapı sıkıntısı. Bakıyorsunuz transferler konuşuluyor. Önümüzdeki isimler hep yabancı. Neden yabancı olsun? Yerlileri de düşünmek lazım. Öz evlatlarımızın bir yerlere gelmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kartal, "Bugün de bir arkadaşımız imza atacak inşallah. Almanya'dan geliyor. Türk asıllı bir futbolcu. Transfer işi zor. Anında bakkala gidip, 'Şunu alıyorum.' diye yapamıyorsunuz. Biraz daha ince eleyip sık dokumamız lazım. Bunu da biz yapıyoruz. Hocamız ve ekibimiz İstanbul'da. Yoğun bir çalışma içerisindeler. İyi araştırıyoruz ve iyi oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. İyi bir ekip kuracağız. Bundan Rizelilerin ve Çaykur Rizespor camiasının tereddütü olmasın. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Kampa belki transferlerin bir kısmı yetişmeyebilir ama büyük çoğunluğunu yetiştirmeye çalıştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vedat Muric'e gelen teklifler

Oyuncuları Vedat Muric'e yönelik transfer tekliflerine değinen Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu futbolcumuza ağırlıklı talep Fenerbahçe ve Galatasaray'dan. Bu iki büyük camiadan birine gitmesini biz de isteriz. Vedat Muric kulübümüzde yetişen ve parlayan iyi bir arkadaşımız. Neticede hangisi bize ekonomik olarak daha yakın olursa, biz o kulübe gitmesinden yanayız. Çünkü kulübümüzü düşünmek zorundayız. Kafamızda belirlediğimiz bir bedel var. İlk olarak bu bedeli yakalayacağız. İkincisi, faydalanabileceğimiz sporcuları olursa, onları da alabiliriz. Bu da zannediyorum birkaç gün içerisinde belirlenecek ve kesinleşecek. Bundan sonraki teklifleri kendimiz yapmayı düşünüyoruz. 'Biz sizin şu sporcularınızı istiyoruz ve şu kadar da bedel istiyoruz.' diyeceğiz. Kim kabul ederse oyuncumuzu ona vermeyi planlıyoruz."