Hasan Kartal: "Sumudica, Fenerbahçe maçına gelecek"

Çaykur Rizespor ile anlaşan Sumudica Fenerbahçe maçında sahada olacak. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.

"Sumudica, Fenerbahçe maçına gelecek"

"Sumudica, Fenerbahçe maçına gelecek. O maçta takımın başında olur ve inşallah sonrasında iyi bir şekilde bu ligi götürür. Kendisiyle anlaştık, bir problem ama imza atmadık. İmza olmadan tamam demek doğru değil ama herhalde anlaştık."

"Antep'ten aldığı teklifin biraz üstünde bir ücret verdik"

"Sumudica'nın Antep'ten aldığı teklifin biraz üstünde bir ücret verdik. Arabistan'dan teklif almış olabilir ama orada yaşamakla Türkiye'de yaşamak farklı. Bu yüzden bizi seçtiğini düşünüyorum."