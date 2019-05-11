Hasan Kartal'dan hakeme sert tepki!

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, maçın hakemleriyle ilgili "Bu insanlar, çoluğunun çocuğunun, Türk milletinin yüzüne nasıl bakacak?" dedi.



Kartal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmada aleyhlerine kararlar verildiğini savunarak, yapılanların ayıp olduğunu söyledi.



Müsabakayla ilgili konuşulacak hiçbir şeyin olmadığına değinen Kartal, "Utanmayacaklar mı? Yüzleri asılmayacak mı? Bu insanlar, çoluğunun çocuğunun, Türk milletinin yüzüne nasıl bakacak? Böyle bir şey olur mu? Bu iş mi?" diye konuştu.



Maçta herkesin gerildiğini aktaran Kartal, şunları kaydetti: "Gerilmeyecek kararlar mıydı? Eğer futbol bu ise iyi oynayan kazansın. Hakem ile oynayıp bizi yenmenin ne anlamı var. Galatasaray büyük camia, iyi oynayıp bizi yensin, şampiyon olsun bize ne. Bize niye bunu yapıyorlar? Olmaz böyle şeyler. Anlayan arkadaşlar bakın. Benim gözümle gördüğüm, orada penaltı yok, topa vuruyor. Her maçta VAR, hakemleri çağırıyor. Rizespor üzerinde oynanan bir oyun var. Rize yemez. Rize bir bütündür. Evelallah daha iyi olacağız."

"Tribünde silahımı getirin, bu hakemi vuracağım dediniz mi?" sorusuna başkan Kartal: "Silahım olsa, vururdum, samimi söylüyorum. İyi ki yoktu. Allah göstermesin, adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder." cevabını verdi.

"Çok düzgün bir seyircimiz var, kimse taşkınlık yapmadı. Böyle bir şey başka vilayette olsa daha başka şeyler olabilirdi. Seyircimiz de, yöneticilerimiz de belli bir seviyede durdu."