Hasan Kartal'dan İsmail Kartal açıklaması: 10 gün içinde...

Çaykur Rizespor'da alınan olumsuz sonuçların ardından taraftarlar İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör İsmail Kartal konusunda 10 gün içinde karar alacağını söyledi.



İsmail Kartal, Çaykur Rizespor'da kalacak mı?

Hasan Kartal, FutbolArena'ya yaptığı açıklamada önlerinde 1'i kupa maçı olmak üzere, 2 Süper Lig maçı bulunduğuna dikkat çekerek, "İsmail hoca bizim hocamız ve saygı duymak lazım kendisine" ifadesini kullandı.

"10 GÜN İÇİNDE NE YAPACAĞIMIZ BELLİ OLUR"

"Önümüzde Samsunspor kupa maçı var, şu aşamada hocamız ile ilgili bir şeyler söylemek yanlış olur. İsmail hoca şu anda direksiyonda. Yani şöyle düşünün, arabanın direksiyonunda şu anda bir adam var ve biz de onun kamyonuna bindik, kamyonun arka kasasındayız. Direksiyonda yer alan adama bağırıp, çağırırsanız o da size, 'Atayım sizi aşağıya' der. Ne zaman ki oradan iner ondan sonra konuşuruz. Dolayısıyla İsmail hoca bizim hocamız ve saygı duymamız lazım kendisine. Bu tip durumlarda biz görüşüyoruz, hocayla da görüşürüz. Hocaya deriz ki; 'Hoca bu iş gitmiyor, ne yapacağız ?' Kendi de bir şey der, rahat olun, sıkıntı yok. 1 hafta, 10 gün içinde ne yapacağımız belli olur."

İSMAİL KARTAL'DAN MAÇ SONU İSTİFA YANITI

Öte yandan maç sonu basın toplantısında Çaykur Rizespor taraftarının istifa çağrısını haklı bulduğunu dile getiren İsmail Kartal, “Açık konuşmamız gerekirse, taraftarımız haklıdır. Taraftar kendi takımının gol atmasını ve galip gelmesini ister. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Taraftarımızdan şunu beklerdim; maç oynanırken, penaltı atılırken ve oyuna bir oyuncu girerken bizim oyuncumuzu desteklemesini beklerdim. Rizespor bir tane. Buraya antrenör gelip gider. Sahada mücadele eden oyuncularımızı bugün taraftarımızın desteklemesini beklerdim” ifadelerini kullandı.