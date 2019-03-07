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07.03.2019 - 16:55 | | ANKARA (AA)

Hasan Kartal'dan taziye ziyareti

Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor Kulübü BaşkanıHasan Kartal, Gençlerbirliği Kulübü Asbaşkanı oğlu Şahin Kartal ile Antalyaspor maçı dönüşünde meydana gelen trafik kazasında hayata gözlerini yuman MKE Ankaragücü taraftarlarından Mert Turgut Çakır'ın kabrini, Eren Açıkgöz'ün ailesini ziyaret etti.

Hasan Kartal'dan taziye ziyareti
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Hasan Kartal, yaptığı açıklamada, acılı ailelerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Yıllardır futbol camiasının içindeyim. Hem Rizespor'da hem Etimesgut Belediyespor'da taraftarların deplasmana gideceklerini duyduğumda korkar, kazasız belasız gidip gelmeleri için dua ederim. Kaza haberini duyduğumda derin bir acı hissettim ve ailelerin yanında olmak istedim." ifadelerini kullandı.

Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün vefatlarının ardından tüm takımların taraftarlarının kenetlenmesini ve kavgalarını sonlandırmalarını "Türk futbolu açısından milat" olarak nitelendiren Kartal, "Genç kardeşlerimiz belki bugün aramızda yok ama çok güzel bir dostluğa köprü oldular. Aileler belki çocuklarını kaybetti ama binlerce evlatları oldu. Mekanları cennet olsun. Başta Ankaragücü taraftarları olmak üzere tüm dostlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçı sonrası taraftarları taşıyan otobüs, Afyonkarahisar'da kaza yapmış, kazada Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

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